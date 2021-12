In questi giorni i telespettatori di Uomini e Donne hanno assistito a molteplici colpi di scena che hanno animato le dinamiche del programma. Protagonista indiscussa è stata Andrea Nicole Conte, la quale si è vista attaccare su più fronti a causa del comportamento (ritenuto poco corretto) tenuto da lei e dal corteggiatore Ciprian Aftim nei confronti dell’altro corteggiatore Alessandro e della redazione.

Archiviato quindi il trono della Conte, che passerà alla storia come la prima tronista transgender della trasmissione, Uomini e Donne si prepara a salutare anche un’altra regina di questa prima parte di stagione. Parliamo di Roberta Giusti, che, come anticipatovi nei nostri precedenti post, è in procinto di prendere una decisione definitiva sulla sua vita sentimentale.

In attesa che la donna scelga tra Luca Salatino e Samuele Carniani, in questi giorni, data la distanza temporale tra registrazione e messa in onda, abbiamo assistito allo sfogo di Luca, ormai innamoratissimo della tronista, che dal suo canto continua ad essere divisa tra due fuochi.

Novità importanti anche per quanto riguarda il percorso di Matteo Ranieri, che proprio in queste puntate darà il suo primo bacio di questa seconda avventura nel dating show di Canale 5. Il tronista infatti, vivrà dei momenti di dolcezza con Martina, arrivando a scambiarsi tenere effusioni con la corteggiatrice. Sarà amore?