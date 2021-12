Ritorno in grande stile a Uomini e Donne per Gemma Galgani, la quale, dopo aver affrontato e superato lo spavento causato dalla sua positività al Covid-19 (che l’ha costretta a trascorrere alcune settimane in quarantena domiciliare), ha fatto il suo ritorno nello studio dando immediatamente adito a pettegolezzi.

La dama piemontese ha infatti iniziato una conoscenza con Leonardo, un nuovo corteggiatore che ha dimostrato grande interesse nei confronti della donna, riuscendo a strapparle clamorosamente un appuntamento. Riuscirà Gemma a voltare pagina dopo la cocente delusione rimediata con Costabile?

Uomini e donne spoiler: Antonio e Angela hanno deciso di sposarsi!

Intanto, fiori d’arancio in arrivo per due ex protagonisti molto amati. Si tratta di Antonio Stellacci e Angela Paone, storici corteggiatori del programma usciti recentemente per vivere lontano dalle telecamere il loro amore. Una convivenza che ha dato ben presto i propri frutti, dato che nell’ultima registrazione della trasmissione la coppia ha annunciato di essere in procinto di convolare a nozze, cogliendo di sorpresa pubblico ed opinionisti.

Una notizia che ha emozionato in particolare Gianni Sperti, felice per il lieto fine della dama, che fin dall’inizio del suo percorso aveva dichiarato di essere in cerca dell’anima gemella.

Questo ed altro nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5.

