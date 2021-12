Uomini e donne in pausa natalizia dal 23 dicembre, ecco quando torna

Uomini e donne: stop durante le feste di Natale

È stata una prima parte di stagione davvero super per il trono classico di Uomini e Donne, che in questi mesi iniziali della ventiseiesima edizione ha regalato numerose emozioni e altrettanti colpi di scena.

La scelta di Roberta Giusti e la conseguente ascesa al trono di Luca Salatino mettono la parola fine al 2021 del programma che, tra l’altro, ha visto il ritorno nella trasmissione di Canale 5 di Matteo Ranieri, ex corteggiatore e in seguito scelta di Sophie Codegoni, con la quale è stato insieme per qualche tempo prima di concludere il rapporto.

Uomini e donne anticipazioni: tra Matteo e Martina c’è… Marion!

Divenuto tronista, Matteo ha subito fatto la conoscenza di molte corteggiatrici scese in studio appositamente per lui con l’intenzione di provare a rubare il suo cuore. Finora a entrare nelle grazie del Ranieri è stata in particolare una donna, Martina Viali, che, dopo alcune intense esterne, si è vista clamorosamente baciare dal ventinovenne originario di Genova.

A rovinare i piani di Martina, però, potrebbe però essere la bella Marion, una nuova pretendente che in studio ha dato prova di grande carattere e personalità. Toccherà proprio all’interessante infermiera brianzola, a partire dalle puntate del 2022, provare a impensierire Martina, la quale si troverà una rivale agguerrita e determinata a fare breccia nei sentimenti di Matteo. Chi la spunterà?

Uomini e donne torna lunedì 10 gennaio

In attesa di scoprire tutte le novità, vi ricordiamo che oggi (22 dicembre) va in onda l’ultima puntata di Uomini e donne per quanto riguarda il 2021. La trasmissione, ovviamente, riprenderà subito dopo il periodo natalizio e quindi l’appuntamento è per lunedì 10 gennaio 2022.