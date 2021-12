Si rinnova ancora una volta il doppio appuntamento settimanale con Verissimo, la trasmissione di interviste e spettacolo presentata da Silvia Toffanin. Si è dimostrata ottima l’idea di raddoppiare il programma facendolo andare in onda anche la domenica: gli ascolti, infatti, pongono sempre il programma al vertice della sua fascia.

Leggi anche: Grande fratello vip 6, anticipazioni puntata di venerdì 10 dicembre | News

Vediamo quali saranno gli ospiti di Silvia in questo weekend, stando alle informazioni rilasciate da Mediaset.

Sabato, nel talk show condotto da Silvia Toffanin: il racconto di vita, al di là della politica, dell’onorevole Vincenzo Spadafora, l’incredibile vicenda di Roberto Cazzaniga, il pallavolista truffato da una sedicente modella per 15 anni. Inoltre, in studio: per la prima volta insieme in tv Myrta Merlino e il compagno Marco Tardelli, Ermal Meta, l’attrice Lina Sastri e Patrizia Pellegrino.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Protagonisti della domenica di Verissimo: un vero numero uno della televisione Gerry Scotti, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, dal 13 dicembre alla guida di Striscia la Notizia”. Inoltre, si racconteranno in un’intervista di coppia Eleonora Abbagnato e il marito Federico Balzaretti, Elettra Lamborghini e tra musica e vita privata Roby Facchinetti con il figlio Francesco.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.