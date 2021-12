Arriva il weekend e come di consueto si rinnova l’appuntamento del sabato e della domenica pomeriggio con Verissimo, il bisettimanale di interviste e spettacolo condotto da Silvia Toffanin. Anche questo fine settimana, Silvia presenterà degli artisti e degli sportivi molto popolari a cui rivolgerà le sue domande.

Vediamo dunque l’elenco degli ospiti, stando a quanto Mediaset comunica:

Sabato, nel talk show condotto da Silvia Toffanin: per la prima volta insieme in tv Elena Santarelli con il marito Bernardo Corradi. E poi, Paola Ferrari, la schermitrice Elisa Di Francisca, Stefania Orlando e il cantautore e rapper Aka7even.

Protagonisti della domenica di Verissimo: la comicità irresistibile di Massimo Boldi, per un’intervista di coppia Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, per la prima volta in studio Peppino di Capri con la sua voce inconfondibile e i suoi 60 anni di carriera, Caterina Balivo e Ilona Staller.

