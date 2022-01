Amici 21: cosa succede nella puntata di domenica 23 gennaio

Una nuova puntata della fase pomeridiana di Amici ci attende oggi pomeriggio, domenica 23 gennaio, alle 14.00 su Canale 5. Il talent condotto da Maria De Filippi è poco oltre il giro di boa del pomeriggio, questo perché fra qualche settimana inizierà la fase serale. Ma prima di arrivare a questo punto, vi anticipiamo ciò che andrà in onda proprio nel pomeriggio di oggi.

Partiamo con il dirvi che sarà ospite il conduttore Gerry Scotti, il quale (data la sua esperienza radiofonica agli inizi di carriera) stilerà la consueta classifica di gradimento dei cantanti. Il primo risulterà essere LDA, mentre ultima la cantante Rea, che dovrà abbandonare la scuola (nella scorsa puntata il professor Zerbi aveva espresso l’opinione, poi condivisa da tutta la commissione di canto, secondo la quale l’ultimo nelle classifiche di gradimento doveva abbandonare la scuola).

Amici puntata del 23 gennaio: ospite Gerry Scotti

In seguito vedremo una comparata di canto tra Alex e il nuovo allievo Calma; sarà proprio quest’ultimo ad essere favorito. Nel corso poi di questa settimana la professoressa Alessandra Celentano ha indetto dei casting per la categoria balli latini e, nella puntata che andrà in onda oggi, si presenteranno in nove. Dopo essersi esibiti, tra questi nove, due risulteranno più meritevoli di entrare nella scuola ma, per poter entrare nel talent, dovranno sfidarsi contro Mattia, titolare del banco di latino. Fatto sta che proprio Mattia, a causa di un infortunio, non potrà esibirsi e quindi la competizione sarà rimandata.

Per quanto riguarda invece gli allievi Cosmary e Albe, i quali la settimana scorsa avevano visto la propria maglia sospesa, stavolta riusciranno a convincere i propri professori di riferimento e per questo confermeranno la loro presenza nella scuola.

Anche in questa puntata ci saranno i rappresentati delle emittenti radiofoniche. Una bella novità riguarda infine l’accesso al serale: a tutti gli allievi verrà consegnata la maglietta del serale, ma ogni settimana dovranno riuscire a mantenerla. Questo e molto altro andrà in onda alle 14.00 su Canale 5.