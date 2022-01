Beautiful, anticipazioni 24 gennaio: Hope trova Thomas in uno stato pietoso!

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 24 gennaio 2022

Hope (Annika Noelle) coglie Thomas (Matthew Atkinson) nel bel mezzo di un episodio di allucinazioni: trova lo stilista intento a parlare da solo col manichino. Il ragazzo è evidentemente provato dal fatto di non riuscire più a distinguere tra finzione e realtà.

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni 22 gennaio: LIAM non vuole chiarirsi con HOPE

Hope apprende che Thomas ha baciato il manichino.

Liam (Scott Clifton) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si sentono in colpa per quanto accaduto, date le rispettive relazioni, ma il ragazzo non nega quello che ha provato nel fare l’amore con lei.