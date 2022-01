Beautiful, anticipazioni 25 gennaio: Thomas sviene e…

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 25 gennaio 2022

Brooke (Katherine Kelly Lang) ammette di fronte a Ridge (Thorsten Kaye) di avere ancora timore che Thomas (Matthew Atkinson) continui ad essere ossessionato da Hope (Annika Noelle).

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni italiane: fine del manichino Hope, Thomas dovrà operarsi

Hope sembra riuscire a riportare alla realtà Thomas.

Thomas disperatamente prova ad assicurare a Hope di non essere pazzo, per quanto lui stesso non capisca cosa gli stia succedendo. Ad un certo punto lo stilista sviene…