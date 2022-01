Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 31 gennaio a sabato 5 febbraio 2022

Liam capisce che Hope non lo ha tradito e che Thomas stava baciando un manichino: il ragazzo rimane sconvolto dalla rivelazione. Hope gli racconta quello che è successo, con tutti i dettagli sulla grave crisi allucinatoria di Thomas a cui ha assistito prima che lui cadesse a terra privo di sensi.

Ridge e Steffy sono in ospedale al capezzale di Thomas e si chiedono come tutto ciò sia potuto accadere. Negli uffici della Forrester, Paris e Zende chiacchierano del più e del meno, flirtando.

Beautiful, trame italiane prossima settimana: Thomas in ospedale, Liam ora sa di essersi sbagliato

Paris e Zende parlano di Zoe e di tutta la brutta storia nella quale è stata coinvolta. Zende racconta anche quanto da ragazzino andasse d’accordo con Thomas e quanto spera che d’ora in avanti le cose fra lui e la famiglia vadano bene. Ma in ospedale la situazione precipita.

In ospedale, Ridge, Steffy, Hope e Liam aspettano di sapere da Finn l’esito dell’intervento a cui è stato sottoposto Thomas.

Wyatt e Flo analizzano con Quinn quello che lei e Shauna hanno fatto nei confronti di Brooke e Ridge, motivo per cui ora è fuori di casa e al momento vive da loro.

Shauna cerca di convincere Eric a perdonare sua moglie. Liam dice a Steffy di essersi sbagliato: non era Hope quella che visto baciare Thomas, ma il suo manichino. Thomas è in sala operatoria e Ridge aspetta notizie dell’intervento insieme a Hope.

Ridge continua a ripetere a Hope quanto le sia grato per aver soccorso Thomas e in generale per essergli stata vicina e per volergli bene, nonostante tutto. Shauna cerca di convincere Eric a tornare con Quinn; non sa che Quinn, nascosta dietro ad una pianta, sta ascoltando tutto.