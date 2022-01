Beautiful, anticipazioni italiane: oops, LIAM capisce cosa ha combinato! Troppo tardi…

Anticipazioni puntate italiane Beautiful: HOPE non ha tradito LIAM, ma lui invece sì…

Come vi abbiamo segnalato pochi giorni fa, prestissimo nelle puntate italiane di Beautiful Liam Spencer (Scott Clifton) scorgerà nel buio Thomas Forrester (Matthew Atkinson) intento a baciare Hope (Annika Noelle), cosa che lo riporterà immediatamente dall’ex moglie Steffy (Jacqueline MacInnes Wood)… finendo per andare a letto con quest’ultima!

Se avete già letto le prossime anticipazioni settimanali, già sapete però che non è Hope tra le braccia di Thomas, ma il manichino che ultimamente è responsabile delle allucinazioni che affliggono il primogenito di Ridge! Quindi, Thomas pensa di baciare Hope ma in realtà bacia la bambola raffigurante l’effigie della ragazza!

Beautiful: un vero caos è in arrivo nelle puntate italiane, anticipazioni

Presto si capirà quale patologia ha condotto Thomas a questo profondo malessere e dunque l’equivoco sarà chiaro anche agli occhi di Liam, producendo in lui grandi sensi di colpa. Un’ignara Hope infatti illustrerà al marito quanto sta succedendo a Thomas e solo a quel punto il giovane Spencer capirà di essere caduto in un equivoco dalle proporzioni bibliche (visto che poi lui ha fatto l’amore con Steffy): eh sì, il nostro Liam pensava che Hope lo stesse tradendo con Thomas, ma lui – in preda ai suoi “diavoli” – stava baciando solo il manichino!

Nei prossimi episodi in onda su Canale 5, le conseguenze di tale equivoco saranno potenzialmente devastanti quando Steffy risulterà incinta. Come sapete, infatti, la donna sta vivendo una relazione amorosa con il dottor Finn (Tanner Novlan)…

Grande caos all’orizzonte, insomma, con una situazione che sarà destinata a ingarbugliarsi tantissimo… nella migliore tradizione di Bold and beautiful! Non perdete i futuri appuntamenti, in onda tutti i giorni (tranne la domenica) sull’ammiraglia Mediaset!