Correre per ricominciare, film stasera in tv su Rai 1: cast e trama

Film “Correre per ricominciare”, il 9 gennaio in prima serata su Rai 1

Stasera, domenica 9 gennaio 2022, in prima serata su Rai 1 va in onda Correre per ricominciare, un emozionate dramma sportivo religioso diretto dal regista e attore americano Alex Kendrick, noto per aver diretto e interpretato numerose pellicole basate sulla fede.

La vita di John Harrison (interpretato dallo stesso regista), allenatore di basket della scuola superiore dove lui e sua moglie insegnano, cambia da un giorno all’altro a causa della chiusura delle attività commerciali in città e della partenza di diverse famiglie, tra cui molti dei suoi studenti. La preside della scuola Olivia Brooks (Priscilla Shirer) chiede a John di rimanere per occuparsi della corsa campestre e, malgrado sia uno sport che non ama, John accetta per il bene della sua famiglia.

Correre per ricominciare: la trama del film

Ai provini si presenta solo una candidata: Hannah Scott (Aryn Wright-Thompson ), una studentessa orfana di entrambi i genitori che vive con sua nonna Barbara (Denise Armstrong). Hannah è una ragazza asmatica e cleptomane e ha una grande passione: la corsa. Attraverso un incontro casuale in ospedale, John fa la conoscenza di un paziente di nome Thomas (Cameron Arnett), ex campione di corsa. Chiacchierando nei vari incontri, l’uomo capisce che si tratta del padre che la sua allieva crede morto (perché così le ha detto la nonna, dato che Thomas era un tossicodipendente e che sua figlia è morta proprio per colpa della droga).

Tuttavia, Thomas da quando ha abbracciato la fede cristiana è diventato una persona nuova. Così, grazie al suo allenatore, Hannah scopre la verità e finalmente incontra per la prima volta suo padre. Dietro consiglio della direttrice della scuola, la ragazza si avvicina alla fede iniziando a vedere la vita con occhi diversi e a credere di più nel suo grande sogno sportivo.

Correre per ricominciare è dunque una pellicola basata sulla fede (costata cinque milioni di dollari per un incasso globale di ben 38) che narra la storia di una ragazzina problematica che sogna di diventare una grande campionessa. Lungo la strada, Overcomer (questo è il titolo originale) – che il regista Alex Kendrick ha scritto insieme al fratello Stephen Kendrick – esplora la sfida del perdono e si concentra sulla scoperta della fede della sua giovane protagonista mentre cerca di riconciliarsi con un passato piuttosto turbolento.