DOC nelle tue mani 2, da giovedì 13 gennaio su Rai 1

Giovedì 13 gennaio in prima serata su Rai 1 arriva la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, il medical drama Lux Vide campione di ascolti della passata stagione con protagonista Luca Argentero. L’attore, come sapete, nella fiction interpreta il dottor Andrea Fanti, il quale – a causa di un incidente che gli ha provocato una grave amnesia – ha dovuto ricostruire passo dopo passo tutta la sua vita.

Nella prima stagione abbiamo visto il protagonista dall’altra parte della barricata, passando da brillante medico (dal carattere scostante e severo) a paziente. Un’esperienza dura che gli ha permesso di riscoprire la bellezza e l’importanza del suo lavoro, ma soprattutto gli ha fatto capire l’approccio giusto da adottare con i suoi pazienti entrando in empatia con loro. Un condizione, questa, che ha costretto Fanti a ricominciare da zero, diventando una sorta di aiutante dei giovani medici specializzandi.

Doc nelle tue mani 2: la seconda stagione della fiction è composta da otto puntate (16 episodi)

Ma nella vita di Andrea non esistono solo le corsie, perchè l’uomo si è trovato inconsapevolmente diviso tra due donne: Agnese, la moglie da cui non ricordava di aver divorziato, e Giulia, l’amata assistente con cui ha scoperto di avere iniziato una relazione prima dell’incidente, ma della quale dopo il coma non ricordava nemmeno il nome. La nuova stagione riparte proprio da qui: il nostro protagonista farà di tutto per riconquistare la sua ex moglie (di cui è ancora molto innamorato) e proverà a convincere la sua ex assistente a rinunciare al trasferimento.

Nei nuovi episodi (16 per un totale di otto prime serate), Doc e tutto il team medico del Policnico Ambrosiano dovranno confrontarsi anche con gli effetti collaterali post-pandemia: la serie dedica una sola puntata alla fase critica dell’emergenza sanitaria, per poi concentrasi sul lento ritorno alla normalità raccontando le difficoltà e le conseguenze psicologiche che la “guerra” al pericoloso virus ha lasciato sugli operatori sanitari impegnati in prima linea.

Doc nelle tue mani 2, il cast completo

Tuttavia, dopo l’arresto di Marco Sardoni, Doc dovrà fare i conti anche con il nuovo primario, il quale ha intenzione di trasformare il reparto di medicina interna in un presidio di vigilanza contro le future pandemie. Ovviamente Fanti non sarà d’accordo e l’unica possibilità per impedirlo è tornare al più presto ad occupare il suo posto di primario, ma per riuscirci dovrà affrontare un difficile percorso di test medici e psicologici. E, vista la sua particolare e delicata condizione, non sarà così scontato il risultato finale.

Nel cast di Doc 2 (diretto da Beniamino Catena e Giacomo Martelli), oltre al protagonista Luca Argentero, tornano Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Sara Lazzaro, Gianmarco Saurino, Alberto Malanchino, Simona Tabasco, Beatrice Grannò, Elisa Di Eusanio, Silvia Mazzieri, Giovanni Scifoni, Gaetano Bruno e tre new entry: Giusy Buscemi (nel ruolo della dottoressa Lucia Ferrari), Alice Arcuri e Marco Rossetti (due nuovi e giovani medici).

Dopo il grande successo della prima stagione (dove la serie ha raggiunto picchi di 8,9 milioni di telespettatori e del 34%), Rai 1 è dunque pronta a trasmettere i nuovi episodi dell’amatissima serie tv che ha emozionato il pubblico raccontando l’esperienza della malattia, per quanto dura e spietata possa essere, come una seconda possibilità per iniziare una nuova vita.