Doc nelle tue mani 2: la morte di Lorenzo si poteva prevedere? Gli indizi rivelatori…

Doc nelle tue mani 2: Lorenzo è morto, ma lo vedremo ancora

Giovedì scorso la puntata d’esordio della seconda stagione di Doc nelle tue mani ha ottenuto un’audience davvero ragguardevole, ma ha anche fatto letteralmente “saltare sulla sedia” la maggior parte dei telespettatori. La nuova annata della seguitissima fiction di Rai 1, infatti, si è aperta con una morte eccellente che, come vedremo, potrebbe continuare a tenere banco per l’intero ciclo di puntate.

Già si era ampiamente capito da anticipazioni e rumors che ci sarebbe stata una clamorosa dipartita, ma forse mai nessuno avrebbe pensato che a lasciare la serie sarebbe stato il dottor Lorenzo Lazzarini, anche perché il suo interprete Gianmarco Saurino aveva promosso attivamente le nuove puntate in diverse trasmissioni televisive.

Doc nelle tue mani 2: Gianmarco Saurino sarà ancora presente come “guest star”

Eppure, qualche giorno prima c’era stato un piccolo indizio – forse comprensibile solo dagli “addetti ai lavori” – che poteva far pensare che sarebbe stato proprio Saurino a salutare la fiction: leggendo la cartella stampa di Doc 2 si notava come, nell’elenco del cast, l’attore pugliese apparisse in una posizione più bassa rispetto alla prima stagione, cosa un po’ strana vista l’importanza del suo personaggio.

È arrivato poi un altro indizio, molto più facile da decifrare ma a cui quasi nessuno ha prestato importanza: nella sigla iniziale di Doc dello scorso giovedì, Gianmarco già non era più citato tra gli attori principali. In pratica il suo nome non era menzionato nel cast fisso della serie ma appariva in cima a quello dei “protagonisti di puntata” (o guest star che dir si voglia), particolare che poteva far ampiamente supporre quello che sarebbe successo da lì a un’ora. I titoli di testa, insomma, non mentono mai, peccato che quasi nessuno li legga con attenzione…

Ma ora la domanda è: Lorenzo è completamente uscito da Doc o ci sarà ancora? La buona notizia è che nel corso della stagione capiterà ancora di vedere il personaggio in alcuni flashback. E non vi sarà difficile immaginare il perché: una scena a cui abbiamo assistito nel primo appuntamento pone un alone di mistero sulla morte di Lorenzo e sul coinvolgimento di Andrea Fanti (Luca Argentero). Cosa succederà?