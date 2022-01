Le fiction che vedremo su Rai 1 nei prossimi mesi: anticipazioni

Dopo un autunno di grandi soddisfazioni, il nuovo anno di Rai Fiction è partito ottenendo il pieno di ascolti con tre grandi produzioni: il sequel di Doc Nelle tue mani (il cui debutto ha incollato alla tv sette milioni di spettatori) e due novità: il giallo / thriller Non mi lasciare e il drama La Sposa. Proprio sull’onda di questi successi, in questo post elencheremo tutte le date di partenza (salvo future variazioni di palinsesto) delle prossime fiction che vedremo su Rai 1 dal prossimo mese di febbraio fino a giugno 2022.

Dopo la conclusione della fiction con Serena Rossi, da domenica 6 febbraio arriva l’attesissima terza stagione della serie evento L’Amica geniale, mentre da lunedì 7 vedremo il secondo capitolo di Makari, la serie tv con Claudio Gioè. Da lunedì 28 febbraio, invece, spazio al terzo atto del poliziesco Nero a Metà con protagonisti Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz: e Rosa Diletta Rossi.

Tante serie tv in arrivo su Rai 1

Domenica 6 marzo parte un’altra novità: Vincenzo Malinconico Avvocato, con protagonista Massimo Gallo, l’attore che il pubblico ha imparato ad amare in altri due successi della rete (I bastardi di Pizzofalcone e Imma Tataranni). E a proposito del sostituto procuratore di Matera (serie tv interpretata da Vanessa Scalera), gli ultimi quattro episodi della seconda stagione non hanno ancora una data ma potrebbero arrivare ad aprile, proprio in coda alla fiction con protagonista l’artista napoletano.

Da giovedì 17 marzo debutta la tredicesima stagione di Don Matteo, il capitolo che segna una sorta di spartiacque nella longeva fiction Lux Vide con l’uscita di scena dello storico protagonista interpretato da Terence Hill (che avverrà nella quarta puntata) e l’arrivo del suo successore: don Massimo, interpretato da Raul Bova.

Per la tarda primavera, infine, Rai 1 ha in serbo due grandi novità: il legal drama al femminile Studio Battaglia (con Lunetta Savino, Miriam Dalmazio e Barbara Bobulova) e la miniserie in quattro puntate Il giro del mondo in 80 giorni, adattamento del celebre romanzo di Jules Verne: si tratta di una coproduzione internazionale che vede coinvolte, insieme all’Italia, Gran Bretagna, Francia, Germania e Australia.