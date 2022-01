Sei mai stata sulla luna?, film stasera in tv su Rai 1: cast e trama

Film “Sei mai stata sulla luna?”, il 12 gennaio in prima serata su Rai 1

Stasera, mercoledì 12 gennaio su Rai 1, va in onda Sei mai stata sulla luna?, la commedia romantica di Paolo Genovese con protagonista un cast stellare in cui spiccano Raul Bova, Liz Solari e Neri Marcorè. Ma vediamo insieme la trama.

Il film ruota attorno alla vita lussureggiante di Guia (Liz Solari), una giovane donna italo-spagnola dal carattere deciso e determinato, che lavora come direttrice di una prestigiosa rivista internazionale di moda. La sua vita cambia improvvisamente quando muore il padre e lei eredita la grande masseria di famiglia che si trova in Puglia, il luogo dove da bambina trascorreva le sue estati.

Sei mai stata sulla luna: la trama del film

Guia parte per assistere al funerale e per trovare un buon acquirente per la sua proprietà. Ma nella masseria vive ancora il cugino Pino (Neri Marcorè), un ragazzo affetto da un ritardo dello sviluppo cognitivo, e il vedovo Renzo (Bova), l’affascinante contadino che da sempre si occupa della tenuta e che vive nella dependance insieme a suo figlio Tony.

L’unica cosa che sembra interessare a Guia, che non sa nulla di come si vive in campagna, è di vendere al più presto la proprietà e tornare a al nord (dove l’aspetta un’importante promozione che la porterà nella meravigliosa Parigi), ma la conoscenza con Renzo potrebbe anche cambiare il corso del suo destino. Basterà l’amore del bel fattore per farle decidere di abbandonare per sempre la sua vita apparentemente perfetta a Milano e rimanere a vivere in Puglia?

Uscita al cinema nel 2015, dove ha incassato 2,7 milioni di euro, la pellicola ha vinto un premio ai Nastri d’Argento per la canzone di Francesco De Gregori “Sei mai stata sulla Luna?” e ottenuto una candidatura a David di Donatello. Nel cast, oltre ai già citati Bova, Solari e Marcorè, troviamo anche la partecipazione di Giulia Michelini nel ruolo dell’assistente Carola e poi Pietro Sermonti, Nino Frassica, Sabrina Impacciatore, Sergio Rubini, Emilio Solfrizzi e Maurizio Mattioli.