Grande Fratello Vip news, cosa succederà stasera (14 gennaio 2022) su Canale 5

Trentaquattresima puntata della sesta edizione del Grande Fratello VIP, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini coadiuvato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Quest’oggi farà finalmente il suo ingresso nel gioco Delia Duran, la compagna di Alex Belli, che senza dubbio porterà grande scompiglio all’interno della casa di Cinecittà.

La donna ha inoltre dichiarato nel corso della scorsa diretta di avere intenzione di prendersi una pausa dal suo rapporto con il Belli, il quale a suo dire non merita più tutte le attenzioni e l’affetto di un tempo. Riuscirà a fare chiarezza sui sentimenti all’interno del loft più spiato d’Italia o la convivenza con la carismatica Soleil Sorge farà sorgere nuove dinamiche?

Grande Fratello Vip, anticipazioni 10 gennaio: chi sarà eliminata al televoto?

Tante incomprensioni si stanno registrando in questi giorni tra i vipponi, sempre più al limite della sopportazione dopo quattro mesi di “reclusione”. In particolare, Manila Nazzaro si è scontrata nel corso della settimana con la new entry Nathalie Caldonazzo, che, dopo essere stata eletta preferita del pubblico nell’ultimo televoto, ha deciso di schierarsi in aperto contrasto con il gruppo capeggiato proprio dall’ex Miss Italia.

Non mancheranno inoltre le sorprese che faranno da cornice alla puntata: questa sera infatti Gianmaria Antinolfi riceverà una gradita quanto inaspettata visita da parte di una persona a lui molto cara, che avrà il compito di risollevare l’umore del manager partenopeo dopo la recente delusione d’amore.

Attesa anche per l’esito del televoto eliminatorio, che ha visto sfidarsi Federica Calemme, Soleil Sorge e Carmen Russo. La concorrente meno votata dal pubblico sarà costretta a lasciare immediatamente il gioco. Appuntamento dunque alle 21.45 sull’ammiraglia Mediaset per una nuova puntata del Grande Fratello VIP 6.