Grande Fratello Vip news, cosa succederà stasera (3 gennaio 2022) su Canale 5

Questa sera a partire dalle 21.45 andrà in onda su Canale 5 la prima puntata del 2022 della sesta edizione del Grande Fratello VIP, il reality show di Mediaset condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco ci saranno Adriana Volpe ed eccezionalmente Laura Freddi, che sostituirà per una serata la poltrona riservata all’assente Sonia Bruganelli.

Per festeggiare l’anno nuovo, la produzione ha deciso di regalare ai vipponi un nuovo concorrente: si tratta del noto attore indiano Kabir Bedi, che, dopo essersi presentato telematicamente nella scorsa puntata a Giucas Casella e Katia Ricciarelli, quest’oggi entrerà ufficialmente nella casa arricchendo le dinamiche del reality.

Grande Fratello Vip anticipazioni: stasera Laura Freddi opinionista

Sono state giornate di grande feste per gli inquilini del loft di Cinecittà, che hanno celebrato insieme l’arrivo del nuovo anno tra canzoni, champagne e tenere effusioni. La notte di San Silvestro ha però visto scoppiare anche qualche litigio, che ha contribuito a rovinare la magica atmosfera all’interno della casa. Negli ultimi giorni il rapporto tra i vipponi è infatti arrivato ai minimi storici, anche a causa della scarsità di provviste che ha reso necessario razionalizzare il cibo a disposizione dei concorrenti.

In studio attesa per il ritorno di Biagio D’Anelli, che, in seguito all’eliminazione di lunedì scorso, è pronto ad accomodarsi al fianco di Alfonso Signorini per commentare le vicende dei suoi ex compagni di avventura. In particolare, il D’Anelli avrà l’occasione di riascoltare alcune controverse dichiarazioni fatte dai vipponi sul suo conto e che potrebbero spingerlo a chiedere un immediato confronto all’interno della casa.

Spazio inoltre al verdetto del televoto eliminatorio di questa settimana, che ha visto sfidarsi Barù, Eva Grimaldi, Alessandro Basciano e Federica Calemme. Chi abbandonerà definitivamente la casa? Questo ed altro nell’appuntamento di questa sera con il Grande Fratello VIP 6.