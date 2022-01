Grande Fratello Vip news, cosa succederà stasera (10 gennaio 2022) su Canale 5

Questa sera (11 gennaio) su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP, il reality show presentato da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste. L’appuntamento di oggi si preannuncia ricco di emozioni per i vipponi della casa, in particolare per Giucas Casella, che riceverà una dolcissima sorpresa dalla sua amata Valeria. L’uomo ha infatti dichiarato ai suoi compagni di voler sposare la compagna di una vita una volta fuori dalla casa di Cinecittà, stupendo in positivo la sua ormai futura moglie, che oggi potrà dunque ringraziare alla propria maniera l’illusionista.

Non solo emozioni ma anche misteri, che si spera possano essere risolti nel corso della serata. Durante l’ultima diretta infatti, Nathaly Caldonazzo ha più volte fatto riferimento a un presunto rapporto extralavorativo intrattenuto con Enzo Paolo Turchi, mandando su tutte le furie Carmen Russo, la quale quest’oggi avrà la possibilità di sciogliere tutti i suoi dubbi durante il confronto che vedrà protagonisti il consorte e l’agguerrita Caldonazzo.

Grande Fratello Vip, anticipazioni 10 gennaio: chi perderà al televoto?

Sarà presente, seppur solamente in video-collegamento, anche Delia Duran, che prossimamente entrerà nel loft più spiato d’Italia in qualità di nuova concorrente.

Nell’attesa di vedere la bellissima venezuelana nel reality, questa sera il televoto riguarderà Soleil Sorge, Nathaly Caldonazzo e Carmen Russo: la vippona meno votata dovrà infatti abbandonare immediatamente la casa. Non perdete dunque la puntata di questa sera del Grande Fratello VIP 6, in onda dalle 21:45 su Canale 5.