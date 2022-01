Grande Fratello Vip news, cosa succederà stasera (17 gennaio 2022) su Canale 5

Tutti sintonizzati questa sera su Canale 5 per una nuova puntata del Grande Fratello VIP, durante la quale gli occhi saranno puntati sicuramente su Delia Duran: la compagna di Alex Belli, appena sbarcata nel reality show, senza dubbio continuerà a dare filo da torcere alla rivale in amore Soleil Sorge, alle prese con i giudizi negativi riservatele dalla bella modella venezuelana.

Non scorre buon sangue nemmeno tra Nathaly Caldonazzo e Valeria Marini, divise da un’accesa concorrenza che ha portato le due donne a scontrarsi più di una volta nel corso degli ultimi giorni. Nathaly sarà inoltre protagonista di una tenera sorpresa preparata per lei dalla madre Leontine Snell, che quest’oggi entrerà nella casa per rivedere la figlia dopo quasi un mese.

Grande Fratello Vip, anticipazioni 17 gennaio: chi sarà il preferito del pubblico?

Tanta gioia e altrettante emozioni per Kabir Bedi, che domenica ha compiuto settantasei anni nella casa più spiata d’Italia, circondato dall’affetto dei vipponi che hanno organizzato per lui un’indimenticabile festa a tema indiano (con cibo e musica della sua terra natìa). Per l’attore asiatico è stata anche un’occasione per socializzare e stringere nuove amicizie nel loft di Cinecittà, che vede nell’ex interprete di Sandokan uno dei protagonisti più amati dal pubblico.

Durante la diretta di oggi assisteremo altresì al confronto tra Sophie Codegoni e sua madre Valeria Pasciuti, intenzionata a fare chiarezza sulla situazione sentimentale della giovane figlia, la quale è attualmente impegnata nella relazione con Alessandro Basciano.

Attesa inoltre per il verdetto del televoto, che decreterà il concorrente preferito tra Federica Calemme, Valeria Marini & Giacomo Urtis e Kabir Bedi. Il vippone più votato, oltre a ricevere l’immunità, avrà il potere di condannare alla nomination eliminatoria uno dei due sfidanti perdenti. Appuntamento quindi alle 21.45 su Canale 5 per una nuova puntata del Grande Fratello VIP 6.