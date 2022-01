Grande Fratello Vip, news: cosa succederà stasera (28 gennaio 2022) su Canale 5

Nuovo scoppiettante appuntamento con il Grande Fratello VIP 6 questa sera a partire dalle 21.45 su Canale 5. Al timone, come sempre, Alfonso Signorini, che sarà affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Sarà senza dubbio una puntata ricca di colpi di scena, che vedrà l’ingresso nel gioco di due nuovi concorrenti che andranno a rompere gli equilibri fin qui creatisi all’interno della casa.

Si tratta di Gianluca Costantino e Antonio Medugno, due giovanissimi personaggi già conosciuti dalle cronache rosa e che sicuramente faranno battere il cuore a più di una vippona della casa. Proprio l’amore tornerà al centro della scena grazie a Delia Duran, la quale negli ultimi giorni ha fornito riguardo alla sua vita sentimentale dei succulenti dettagli che hanno incuriosito non poco gli altri inquilini.

Grande Fratello Vip, anticipazioni 28 gennaio: chi sarà eliminato al televoto?

Non sta affatto vivendo un bel momento Manila Nazzaro, ormai ai ferri corti con Nathaly e sempre più in rotta di collisione con Soleil. Sarà proprio con la Sorge che l’ex Miss Italia avrà l’occasione di confrontarsi per cercare di recuperare quel rapporto che prima dell’ingresso di Delia Duran vedeva le due donne unite da un grande affetto reciproco. Piacevole sorpresa invece per la Sorge, che nel corso della diretta riceverà la visita della zia e del cagnolino Simba; quest’ultimo ritroverà la sua padroncina dopo quasi cinque mesi d’assenza.

Attesa inoltre per il verdetto del televoto eliminatorio di questa settimana, che ha visto sfidarsi Barù, Nathaly Caldonazzo e Federuca Calemme. Il concorrente meno votato sarà costretto ad abbandonare subito il gioco. Tutto questo nella puntata di questa sera della sesta edizione del Grande Fratello VIP.