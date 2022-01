Grey’s Anatomy 18 anticipazioni: Amelia sempre più vicina a Kai. Che ne sarà di Link?

Dopo una (seconda) breve pausa, da oggi – mercoledì 5 gennaio 2021 – su Disney+ è disponibile il settimo episodio della diciottesima stagione di Grey’s Anatomy intitolato Today was a fairytale (Oggi è stata una favola). Ma l’appuntamento con il medical drama statunitense è destinato a fermarsi per la terza volta dopo l’episodio della prossima settimana, perché in America la nona puntata andrà in onda solo giovedì 24 febbraio.

Vediamo insieme la trama della puntata in questione. Finalmente Maggie torna a Seattle, dopo aver trascorso del tempo con suo padre (l’attrice Kelly McCreary era in congedo di maternità). Lei e Winston passano quasi tutta la giornata insieme in ospedale, ma l’uomo, così come Meredith (ancora bloccata in Minnesota), avrebbe dovuto unirsi alla Bailey per una convention di studenti di medicina.

Grey’s Anatomy 18, spoiler: Meredith esegue una difficile operazione

Jo invita Link e Scout al luna park e insieme a loro assiste ad uno spettacolo messo in scena da una compagnia teatrale itinerante. Link le confessa che in passato aveva una cotta per lei, senza però notare lo sguardo della donna, la quale sembra iniziare a provare dei sentimenti per lui. La sera stessa, mentre Jo inizia a fantasticare su una possibile storia d’amore con l’affascinante amico/collega, lui si rende conto che non ha bisogno del matrimonio per essere felice con Amelia e si precipita a chiamarla…

Ma nel frattempo, in Minnesota, Amelia e Kai sono sempre più vicine; le attenzioni del dottor Bartley (il personaggio non binario introdotto nel primo episodio dell’attuale stagione) non lasciano indifferente la Shepherd, la quale sembra non sentire affatto la mancanza del suo ex compagno e padre del suo bambino…

Intanto Meredith viene convinta da Nick ad eseguire una surrenectomia parziale su un paziente di nome Brian. Durante l’operazione, Nick le confessa che l’uomo sul tavolo operatorio è un suo carissimo amico d’infanzia ma soprattutto è colui che gli ha salvato la vita donandogli un rene, dunque è preoccupato che l’operazione possa danneggiare il rene rimanente. Per fortuna, Meredith rimuove con successo il tumore grazie anche all’aiuto del dottor Jordan Wright, un giovane medico che la protagonista porterà a Seattle nel suo viaggio di ritorno…