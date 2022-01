HEIDI, film stasera in tv su Rai 1: cast e trama

Film HEIDI, il 5 gennaio in prima serata su Rai 1

Stasera, mercoledì 5 gennaio 2022, in prima serata su Rai 1 va in onda Heidi, l’emozionante adattamento cinematografico di Alain Gsponer basato sui celebri romanzi del 1880 della scrittrice svizzera Johanna Spyri. Benché arcinota, vediamo insieme la trama del film.

La storia gira intorno a Heidi (Anuk Steffen), una vivace bambina di otto anni che, da quando è rimasta orfana, vive insieme al suo amato nonno Almöhi (Bruno Ganz) in una baita sulle montagne svizzere. Con il suo grande amico Peter (Quirin Agrippi), un giovane pastore con cui si diverte ad occuparsi delle caprette, Heidi trascorre felice la sua vita sui monti.

Heidi, su Rai 1 l’adattamento cinematografico della famosissima favola

Tuttavia, i giorni felici sono destinati a terminare quando zia Dete (Marianne Denicourt) decide di allontanare Heidi dal nonno portandola (con l’inganno) a Francoforte a casa della ricca famiglia Sesemann, per farla diventare la compagna di giochi di Clara (Isabelle Ottmann), una bambina costretta su una sedia a rotelle. Per Heidi inizia un nuovo e triste capitolo della sua vita nel quale dovrà fare i conti con la severità dell’istitutrice, la signorina Rottermeier. E, malgrado l’affetto per Clara e la dolce nonna, Heidi sente la mancanza di suo nonno e di Peter, tanto che ben presto la grande nostalgia per i suoi monti prenderà il sopravvento su qualsiasi altra cosa…

Heidi è una storia dolce e commovente tratta da una delle fiabe svizzere più popolari di tutti i tempi. La pellicola ha incassato nel mondo oltre 35 milioni di dollari, diventando il film svizzero di maggior successo di tutti i tempi. La straordinaria protagonista, Anuk Steffen, è stata scelta tra oltre 500 candidate e al termine delle riprese ha dichiarato di non voler continuare la carriera di attrice.