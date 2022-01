Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: Vittorio, gli americani e… Dante Romagnoli!

Con la ripresa della messa in onda dopo la breve pausa tra Natale e Capodanno, si sono rimesse in moto un po’ tutte le storie de Il paradiso delle signore 6. E si è rimesso in moto anche il vulcanico Vittorio (Alessandro Tersigni), che proprio nelle più recenti puntate abbiamo visto “caricato a mille” e pronto a un 1963 il più possibile proficuo da un punto di vista lavorativo.

Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni 5 gennaio: arriva ZIA ERNESTA!

In realtà, non andrà proprio tutto per il verso giusto e nei prossimi episodi vedremo il dottor Conti in grande difficoltà: quella che in teoria sarà presentata come un’ottima prospettiva professionale rischierà infatti di trasformarsi in una grande fonte di ansia e di problemi!

Il paradiso delle signore 6, trame: dov’è FLORA?

Tutto comincerà quando arriverà un’interessante proposta affaristica dagli Stati Uniti, che però rischierà sin da subito di non potersi avviare in quanto la ditta Palmieri, che produce i tessuti per il Paradiso, non sembrerà essere nelle condizioni di tenere il ritmo produttivo rispetto alle richieste avanzate dagli americani. In più, inizialmente ci sarà pure un altro problema: che fine ha fatto Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari)? La stilista non sarà ancora tornata al lavoro dopo la vacanza americana e, quando la rivedremo a Milano, potrebbe ancora avere dei dubbi sul suo futuro…

Come uscirà Vittorio da questo non facile “pantano”? Lo farà con quella che le anticipazioni per la prossima settimana definiscono “una decisione perentoria in merito all’affare con gli americani“. Occhio però, perché venerdì 14 gennaio ricomparirà a sorpresa il personaggio di Dante Romagnoli (Luca Bastianello). Cosa vorrà dire questo per gli affari del Paradiso delle signore?