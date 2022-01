Il paradiso delle signore 6: lunedì 24 gennaio inizia alle 13,55

È un momento di grande fermento per Il paradiso delle signore 6, con trame che stanno arrivando al “momento clou” (basti pensare alla scoperta della verità su Gloria Moreau) e una serie di ritorni e nuovi arrivi: se avete letto le nostre anticipazioni, già sapete che – dopo Dante Romagnoli – sta per tornare anche Sandro Recalcati; inoltre irromperà presto in scena Ferdinando, un personaggio tutto nuovo interpretato da Fabio Fulco.

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 18 gennaio: Veronica vicina alla verità!

Nel contempo, però, sta forse per aprirsi una fase in cui i telespettatori del Paradiso dovranno armarsi di un po’ di pazienza per seguire la fiction daily di Rai 1. Il 24 gennaio, infatti, si avvierà l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, con ovvie ripercussioni sulla programmazione televisiva di tutte le reti.

Il paradiso delle signore: variazioni per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica?

Vien facile immaginare che il Tg1, da sempre molto attivo nelle dirette di genere politico, seguirà con particolare attenzione quest’evento così importante (in partnership con Rai Parlamento). Al momento quel che è certo è che lunedì 24 gennaio Il paradiso inizierà subito dopo il telegiornale delle 13,30 (quindi dalle 13,55 alle 14,35).

Ovviamente, al momento non è possibile prevedere quel che succederà nei giorni successivi: tutto dipenderà dal numero di votazioni necessarie a “trovare la quadra” per eleggere il nuovo Presidente e dagli orari in cui tali votazioni avverranno. Dunque continuate a seguirci, vi aggiorneremo in tal senso ogni volta in cui ci sarà bisogno di farlo.