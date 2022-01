Fiction LA SPOSA con Serena Rossi, trama prima puntata del 16 gennaio

Il 16 gennaio 2022, in prime time su Rai 1, vedremo la prima puntata della fiction La sposa. Ecco anticipazioni e trama del primo appuntamento con la nuova serie tv (QUI la nostra presentazione) con Serena Rossi e Giorgio Marchesi:

Leggi anche: La sposa, fiction Rai 1 con Serena Rossi e Giorgio Marchesi. Cast, trama, quante puntate

Calabria, fine anni ’60. Per pagare i tanti debiti, la famiglia Saggese deve dare il suo benestare a un matrimonio per procura. A sacrificarsi sarà Maria, promessa sposa dell’agricoltore vicentino Vittorio Bassi, rinunciando così – oltre alla sua terra – alla speranza di rivedere il suo primo amore Antonio, che si trova in Belgio.

Alla fine, però, il marito di Maria non sarà Vittorio ma il nipote di quest’ultimo, Italo, che però al suo arrivo la rifiuta, sconvolto com’è dalla scomparsa della moglie Giorgia.

La sposa, fiction Rai 1: Maria conquista la fiducia del piccolo Paolino

C’è un’ostilità generale verso Maria, oltre al fatto che su Italo girano strane voci, secondo cui avrebbe ammazzato la moglie che aveva un amante.

L’unica cosa che rende felice Maria è il rapporto col figlio di Italo, Paolino, che soffre di crisi epilettiche e non va neanche a scuola…

Maria conquista la fiducia di Paolino e vuole che il piccolo torni a scuola. Così, con l’aiuto della sua amica Carla, la nostra protagonista convince la maestra del paesino a fargli sostenere gli esami per frequentare la terza elementare.

Piano piano, Maria sul lavoro inizia a conquistare la fiducia di Vittorio e poi anche quella di Italo, ma a un certo punto un cacciatore trova un cadavere in fondo a una scarpata…