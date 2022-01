La sposa, fiction stasera in tv su Rai 1: ultima puntata con un grave lutto!

LA SPOSA, fiction Rai 1 30 gennaio 2022: anticipazioni e trama ultima puntata

Stasera in tv (30 gennaio) su Rai 1 si conclude la fiction La sposa, che ha ottenuto ottimi ascolti nelle due precedenti puntate e grandi consensi per l’interpretazione intensa di Serena Rossi. Preparate i fazzoletti, perché nella terza e ultima puntata c’è un grave lutto che darà una svolta all’intera vicenda. Per chi non le avesse ancora lette, vi riepiloghiamo anticipazioni e trama dell’ultimo appuntamento:

Leggi anche: Le indagini di Lolita Lobosco 2, anticipazioni e news sulla seconda stagione della fiction

Paolino scorge un’ombra nel casolare e, dopo essersi recato lì, rimane intrappolato in un incendio scoppiato nel cortile. Il piccolo viene salvato da Italo, che però muore tra le fiamme. sarà salvato dall’intervento tempestivo di Italo, che al contrario morirà tra le fiamme!

Fiction La sposa con Serena Rossi: un grave lutto ma anche un nuovo inizio nell’ultima puntata

Maria, incinta, dovrà a quel punto farsi ricoverare e chiederà collaborazione a Nunzia per occuparsi di Paolino. Il bambino in realtà andrà a finire in un istituto, cosa che Maria apprenderà all’uscita dall’ospedale; la nostra protagonista comincerà a quel punto una lotta per riaverlo, impresa che per fortuna le riuscirà dopo molti patimenti.

Maria inoltre metterà al mondo una bambina e, nel finale, riuscirà a fondare la cooperativa di lavoro gestita da donne che era nei desideri di Vittorio e Italo.

Vi ricordiamo che, a partire dal 6 febbraio, la prima serata domenicale di Rai 1 sarà occupata dalla nuova stagione della fiction L’amica geniale (che quest’anno ha come sottotitolo Storia di chi fugge e di chi resta).