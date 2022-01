La sposa, stasera in tv su Rai 1 la seconda puntata della fiction con Serena Rossi

Fiction La sposa, arriva la seconda attesissima puntata

Dopo l’ottimo debutto della scorsa settimana (seguito da sei milioni di spettatori per uno share pari al 26.8%), questa sera – domenica 23 gennaio – torna la fiction La Sposa con la seconda e penultima puntata (QUI la trama). La serie drama con Serena Rossi ha stregato il pubblico italiano con l’intensa e commovente storia di Maria, una giovane donna del sud Italia che, pur di aiutare la sua famiglia ad uscire da una condizione particolarmente difficile – accetta di sposare per procura uno sconosciuto del nord.

Si tratta di una vicenda di grande riscatto sociale ambientata nell’Italia degli anni Sessanta che, attraverso il coraggio della sua protagonista, affronta tematiche importanti come l’emancipazione femminile, il razzismo, l’accoglienza e i diritti delle donne lavoratrici. Un personaggio straordinario e ordinario allo stesso tempo e in cui è facile ritrovarsi, tanto che anche la Rossi – durante la conferenza stampa – ha detto di rispecchiarsi molto in lei:

In me c’è tanto di questa donna. Maria è una diversa. Lei vede solo le cose belle, soffrirà con grandissima dignità, sarà spesso in silenzio e non perché debole ma perché più forte di tutto, del maschilismo, del razzismo, delle ingiustizie.

La fiction ha richiesto all’attrice un intenso sforzo fisico e mentale: “Mi sono persino tuffata nel fiume di notte. Sì, fisicamente è stato molto impegnativo“, ha rivelato Serena, aggiungendo che durante le riprese si è sentita molto coinvolta dalla trama.

Un intenso dramma che racconta di un reale scenario storico cha ha segnato un’epoca, con protagonista una donna vera e forte. Insomma, dopo Mina Settembre, anche Maria Saggese è destinata ad aggiungere un importante tassello alla luminosa carriera della bella e talentuosa Serena Rossi.