L’agenzia dei bugiardi, film stasera in tv su Canale 5: cast e trama

Film “L’agenzia dei bugiardi”, il 27 gennaio in prima serata su Canale 5

È meglio una bella bugia oppure una brutta verità? Su questo interrogativo gioca l’intera narrazione de L’agenzia dei bugiardi, la divertente commedia diretta da Volfango De Biasi che Canale 5 trasmette questa sera – giovedì 27 gennaio – in prima tv in chiaro; la pellicola è il remake del film francese campione di incassi Alibi.com di Philippe Lacheau. Ma scopriamo insieme la trama.

Fred (Giampaolo Morelli) ha fondato una singolare agenzia che fornisce ai propri clienti delle attenuanti per districarsi da situazioni indelicate, perché secondo lui per il bene della vita privata è meglio nascondere talune cose. Fred, insieme ai due esilaranti soci – l’esperto di tecnologia Diego (Herbert Ballerina) e l’apprendista narcolettico Paolo (Paolo Ruffini) – escogita vincenti stratagemmi per coprire coloro che si rivolgono alla sua agenzia.

L’agenzia dei bugiardi: la trama del film

Ma l’incontro con Clio (Alessandra Mastronardi), una bella ragazza che odia gli uomini bugiardi, complicherà la vita del seducente Fred, che inizia nascondendole la vera natura della sua attività. Ma durante la presentazione ai genitori, Fred scopre che il padre della sua fidanzata, Alberto (Massimo Ghini), è un suo cliente che si è rivolto all’agenzia per nascondere alla moglie Irene (Carla Signoris) la sua scappatella con la giovane Cinzia (Diana Del Bufalo).

Una divertentissima commedia degli equivoci che racconta, con l’ironia e la leggerezza del made in Italy, la storia di Fred, la cui missione (lavorativa) è coprire le malefatte dei coniugi infedeli. Tutto scorre liscio almeno fino a quando l’uomo scopre che un suo cliente è il padre della donna che ama. L’agenzia dei bugiardi è una storia semplicemente brillante, narrativamente perfetta nella quale gag e incomprensioni si fondono e regalano molteplici momenti di puro divertimento. Il tutto è supportato da un cast corale convincente in cui spiccano attori come Giampaolo Morelli, Alessandra Mastronardi, Massimo Ghini e Diana Del Bufalo.