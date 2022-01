Non mi lasciare 2: la seconda stagione della fiction si farà?

Non mi lasciare: si conclude su Rai 1 la fiction con Vittoria Puccini

Dopo il finale de La Sposa, un’altra fiction di Rai 1 sta per congedarsi dal suo amatissimo pubblico. Si tratta di Non mi lasciare, il drama thriller di Ciro Visco che questa sera – 31 gennaio 2022 – infiammerà il prime time della rete con un finale super tensivo nel quale non mancheranno numerosi colpi di scena e misteri da svelare. Ma dopo la quarta e ultima puntata cosa dobbiamo aspettarci? La seconda stagione si farà?

Vediamo le informazioni attualmente disponibili sull’ipotesi di un sequel delle adrenaliniche vicende del vice questore Elena Zonin, interpretato dall’attrice Vittoria Puccini.

Non mi lasciare: la fiction nasce come “limited series”

Non mi lasciare si basa su un concept la cui narrazione ruota attorno al mondo degli abusi sui minori che avvengono attraverso la rete del dark web. La serie è stata progettata come limited series, ovvero pensata per concludersi nell’arco di una sola stagione, e questo di per sè potrebbe già ostacolare la realizzazione di un secondo capitolo (di cui, in effetti, non si ha notizia al momento).

Sul fronte degli ascolti, pur non bissando il successo de La Fuggitiva (l’action thriller dello scorso anno sempre interpretato da Vittoria Puccini), nelle prime tre serate la miniserie ha raccolto una media di 4,2 milioni di telespettatori (18,7% di share), numeri sicuramente positivi soprattutto se si tiene conto che si tratta di un prodotto non proprio familiare ma rivolto a un pubblico appassionato al genere tensivo, nel quale la suspense è l’elemento principale.

Nel gran finale, scopriremo il motivo per il quale Elena ha lasciato Venezia 20 anni fa e soprattutto cosa è successo a suo figlio. Un altro mistero da risolvere riguarda Daniele (Alessandro Roia), il suo ex fidanzato. L’uomo, secondo la dottoressa Serena Misuri (Sandra Ceccarelli), pare sia coinvolto nel traffico di minori. Come reagirà Elena a questa sconvolgente notizia? Quel che è certo è che, nonostante tutto, non si arrenderà facilmente.

In attesa di scoprire se la serie tornerà in futuro con nuovi episodi, non ci resta che goderci l’ultimo grande appuntamento di Non mi lasciare, in onda questa sera su Rai 1.