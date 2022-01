Fiction Non mi lasciare con Vittoria Puccini: quando inizia, cast, trama

Sarà Vittoria Puccini a inaugurare il 2022 di Rai fiction con Non mi lasciare, fiction in quattro puntate in onda su Rai 1 da lunedì 10 gennaio nella quale l’attrice interpreta un vicequestore che indaga su crimini informatici legati soprattutto al mondo dell’infanzia e ai rapimenti dei bambini. Nel cast, fra gli altri, anche Sarah Felberbaum e Alessandro Roja.

Non mi lasciare segue le vicende del vicequestore Elena Zanin (Puccini), una donna che si porta dentro un dolore con il quale non è mai riuscita a fare i conti. Elena torna a Venezia vent’anni dopo averla lasciata improvvisamente e senza dire nulla a nessuno. Il motivo che la riporta nella sua città natale è il mistero che avvolge la morte di un ragazzo, Gilberto, che la polizia pensa si sia suicidato. La protagonista invece è convinta che il giovane sia l’ennesima vittima di una rete criminale che lei segue da molto tempo.

Fiction Non mi lasciare: la trama

A Venezia, Elena si ritrova a lavorare con il vicequestore Daniele (Roja), suo ex fidanzato e con la poliziotta Giulia (Felberbaum), la sua migliore amica di un tempo che oggi è sposata proprio con Daniele. Le indagini in corso costringeranno i tre a fare i conti con un passato doloroso e ricco di luci e ombre.

Un adrenalinico crime contemporaneo co-prodotto da Rai Fiction e Paypermoon Italia (con la collaborazione della francese Canal+), che propone una storia avvincente, tensiva e ricca di suspence in grado di appassionare il pubblico. La serie, diretta da Ciro Visco, si avvale della scrittura di Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, tra gli autori del cult Gomorra.

Non mi lasciare: anche Sarah Felberbaum e Alessandro Roja nel cast

Vittoria Puccini (che prossimamente sarà al cinema con due commedie: Vicini di casa di Paolo Costella con Claudio Bisio e Praticamente orfano di Umberto Carteni con Riccardo Scamarcio), si augura che questa fiction possa far comprendere ai genitori e soprattutto ai giovanissimi che il web può essere divertente ma va usato con intelligenza perché nasconde molti pericoli.

Concludiamo con una simpatica curiosità: Vittoria Puccini e Sarah Felberbaum sono arrivate al cuore del pubblico interpretando le eroine romantiche della fiction in costume Elisa di Rivombrosa (trasmessa con successo da Canale 5 nei primi anni Duemila), con la prima nell’iconico ruolo di Elisa e la seconda nei panni della Contessa Agnese, figlia di Elisa e del conte Fabrizio Ristori.