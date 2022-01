Trama terza puntata della fiction Rai NON MI LASCIARE, in onda il 24 gennaio 2022

Lunedì 24 gennaio 2022 in prime time prosegue su Rai 1 la fiction Non mi lasciare. Vediamo anticipazioni e trama della terza puntata (suddivisa in due episodi):

Elena si reca alla casa famiglia che ospitava Angelo: quella che era la psicologa di riferimento del ragazzino lo descrive come un tipo forte malgrado le apparenze.

Elena viene invitata da Giulia, sua vecchia amica e adesso moglie di Daniele, a prendere parte alla festa di compleanno del loro figlioletto Emilio; di soppiatto, però, lascia il party e va a per Roma dove vede suo figlio Diego, alle prese con la sua prima crisi sentimentale.

Giulia scopre qualcosa di inattesa indagando sul passato di Elena.

Elena e il suo staff riescono a inserirsi nella chat incriminata attraverso un falso profilo, riuscendo a entrare in possesso di un filmato di Angelo nel posto in cui viene tenuto prigioniero.

Pur essendo stata scoperta l’ubicazione del luogo, il carceriere scappa con Angelo prima del loro arrivo. Comunque, con quello che trovano nel casale, si riesce a dedurre che anche il carceriere è cresciuto in un orfanotrofio.

Nell’orfanotrofio abbandonato, Elena trova i documenti di cui era alla ricerca, ma sulla via del ritorno l’auto sembra non rispondere più ai comandi…