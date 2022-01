Trama quarta ed ultima puntata della fiction Rai NON MI LASCIARE, in onda il 31 gennaio 2022

Lunedì 31 gennaio 2022 si conclude su Rai 1 la fiction Non mi lasciare. Vediamo anticipazioni e trama della quarta e ultima puntata (suddivisa in due episodi): Elena è riuscita a uscire viva dall’incidente. Daniele le fa visita in ospedale e le dice di aver appreso dov’è Andrea. Quest’ultimo però, a un passo dall’essere catturato, riesce di nuovo a scappare dopo aver ferito un collaboratore di Elena.

Andrea pensa di potersi rifugiare presso il suo stimato Maestro, ma ben presto capisce di aver riposto in quest’ultimo un’eccessiva fiducia…

Non mi lasciare, anticipazioni serie tv: un colpo di scena finale rimette tutto in discussione

Qualcuno è riuscito a entrare nella macchina di Elena per portare via tutte le prove sul coinvolgimento dell’orfanotrofio di Angelo nel brutto affare del traffico di minori. Nonostante ciò, la nostra protagonista insieme al suo staff continua le indagini raccogliendo nuove prove sull’orfanotrofio.

Si arriva così all’inaspettato colpo di scena finale, destinato probabilmente a scombinare tutti gli equilibri. Come andrà a finire?

Vi ricordiamo che il cast è composto da Vittoria Puccini, Alessandro Roia, Sara Felberbaum, Sergio Albelli, Federica Girardello, Eugenio Franceschini, Gianmaria Martini, Massimo Rigo, Ivan Zerbinati, Nicola Pannelli, Riccardo Leonelli, Livio Pacella, Demetra Bellina, Andrea De Manincor, Pia Engleberth, Caterina Silva, Simone Baldassarri, Vincenzo Tosetto, Antonio Orlando, Roberto Zibetti, Lorenzo Dellapasqua , Duccio Gallorini. E con Maurizio Lombardi e Sandra Ceccarelli.