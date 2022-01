Il paradiso delle signore 6 anticipazioni: torna Orlando Brivio (Sebastiano Gavasso)

Da ormai diverse stagioni va e viene da Il paradiso delle signore con la sua carica di simpatia “made in Veneto”. Parliamo di Orlando Brivio, il regista che spesso collabora con Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) per la realizzazioni di film e di video promozionali del grande magazzino. A breve, ancora una volta Brivio avrà modo di avere a che fare con lo staff del Paradiso, vediamo perché.

I motivi sono come sempre di lavoro: nelle prossime settimane i telespettatori sentiranno parlare di un “musicarello” (tipo di film musicale molto in voga negli anni ’60) e sarà proprio questo che ci darà modo di rivedere nella fiction daily di Rai 1 il personaggio interpretato Sebastiano Gavasso.

Doc nelle tue mani 2: Sebastiano Gavasso guest star il 10 febbraio

Non solo Paradiso, però, per Sebastiano: l’attore, dalle pagine del settimanale Telepiù, ha recentemente anticipato che sarà guest star in un prossimo episodio di Doc nelle tue mani 2, la popolare fiction del giovedì sera con protagonista Luca Argentero.

Nello specifico, vedremo Gavasso nella puntata di giovedì 10 febbraio nel ruolo di “Filippo, un paziente fuori dalle righe che porterà il caos in ospedale“. Vista l’occasione, vi ricordiamo che Doc – dopo la puntata del 27 gennaio – si fermerà nella settimana del Festival di Sanremo e tornerà in onda, appunto, il 10 febbraio.