Single ma non troppo, film stasera in tv su Rai 1: cast e trama

Film “Single ma non troppo”, il 19 gennaio in prima serata su Rai 1

Stasera, mercoledì 19 gennaio su Rai 1, va in onda Single ma non troppo (How To Be Single), la divertente e romantica commedia di Christian Ditter basata sull’omonimo romanzo di Liz Tuccillo. La storia segue le scatenate vicende di quattro donne single di New York City interpretate da Dakota Johnson, Rebel Wilson, Alison Brie e Leslie Mann.

La vita di Alice (Dakota Johnson, protagonista della trilogia 50 sfumature) cambia quando decide di lasciare il suo ragazzo Josh (Nicholas Braun) per trasferirsi a New York a casa di Meg (Leslie Mann), la sorella maggiore single da troppi anni. Alice inizia a lavorare come assistente legale e fa amicizia con Robin (Rebel Wilson), una collega un po’ pazzerella che la spinge a frequentare l’eccitante movida notturna della Grande Mela.

Single ma non troppo: la trama del film

Durante una serata, la giovane protagonista fa la conoscenza di Tom (Anders Holm), il barista di un noto locale. I due finiscono col diventare amici e passano la notte insieme a parlare della vite amorose. L’indomani, Alice si rende conto di sentire la mancanza del suo ex e va a cercarlo ma lo trova in dolce compagnia con Michelle. Nel frattempo, anche Tom si avvicina ad una cliente di nome Lucy, una donna determinata a trovare la sua anima gemella. Per riprendersi dalla delusione, Alice partecipa al Wesleyan Alunni Networking Event, il ritrovo degli ex alunni della Wesleyan, dove incontra David, un affascinante padre single…

Infine Meg, la sorella single incallita, deve fare i conti con un crescente desiderio di maternità ma, non avendo un uomo, decide di ricorrere alla fecondazione assistita. E proprio quando il suo desiderio si realizza, nella sua vita arriva l’affascinante Ken (Jake Lacy)….

La splendida cornice di Manhattan fa da sfondo alla vita di queste quattro donne emancipate alle prese con una vita personale caotica e una sfera sentimentale tutt’altro che rosea. Le protagoniste di “Single ma non troppo” ricordano inevitabilmente Carrie Bradshaw e amiche, ma la pellicola ha una propria identità con la quale, in chiave ironica e al contempo profonda, tratta tematiche importanti come le relazioni di coppia, la maternità da single, l’indipendenza e la scoperta di se stessi.