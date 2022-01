Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: Florian ottiene la confessione di Erik

Per mesi lo ha difeso e protetto, anche a costo della sua stessa felicità. Ora, invece, è disposto a tutto pur di incastrarlo. Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore Florian Vogt (Arne Löber) sta disperatamente provando a trovare delle prove che incastrino Erik (Sven Waasner) per i suoi crimini. E presto i suoi sforzi verranno premiati…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Florian vuole incastrare Erik per amore di Maja

Benché profondamente innamorati, quando si è trattato di scegliere tra il proprio amore e la lealtà nei confronti delle rispettive famiglie, Florian e Maja (Christina Arends) hanno finito per scegliere la seconda opzione.

Se la ragazza è da sempre determinata ad aiutare il padre Cornelius (Christoph Mory) ad ottenere giustizia e riappropriarsi della propria vita, Florian ha invece sempre protetto il fratello Erik, pur sapendo che i crimini di quest’ultimo hanno rovinato la famiglia della sua amata. I due protagonisti hanno così finito per lasciarsi, ma la forza dei loro sentimenti non è scemata…

Sono bastati infatti alcuni giorni di lontananza per far capire a Florian di non poter vivere senza la sua amata Maja. E così, pur di riconquistare l’ex fidanzata, il guardiacaccia ha deciso di aiutarla ad incastrare Erik per i suoi crimini!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian ottiene la confessione di Erik

Ebbene, come sappiamo fino ad ora – nonostante gli sforzi profusi – Maja e Florian non sono riusciti a trovare nulla in grado di inchiodare Vogt per i suoi crimini, tanto che Cornelius penserà addirittura di fabbricare delle prove false!

Fortunatamente von Thalheim verrà fermato in tempo dai due ragazzi, che gli impediranno così di peggiorare ulteriormente la sua situazione. A quel punto, però, per Cornelius sembreranno non esserci più speranze di potersi finalmente riabilitare. Ma sarà davvero così?

Prima di arrendersi, Florian deciderà di fare un ultimo disperato tentativo: strappare a Erik una confessione! Ma come convincere il fratello a rivelargli il suo più oscuro segreto? Ebbene, l’occasione perfetta si presenterà quando Vogt tornerà felice da un’escursione con Ariane (Viola Wedekind): capendo che Erik è di buon umore, Florian gli farà credere di volergli stare vicino come fratello e – tra un bicchiere di whisky ed una confidenza – porterà abilmente quest’ultimo ad ammettere le proprie responsabilità nella truffa finanziaria di cui fu accusato Cornelius!

Ebbene, inizialmente Erik sarà sollevato per essersi tolto quel peso dalla coscienza. Il sollievo però sparirà all’istante quando l’uomo si renderà conto che Florian ha registrato tutto sul suo cellulare ed intende denunciarlo alla polizia! Vogt verrà dunque finalmente assicurato alla giustizia?