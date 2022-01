Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: FLORIAN vs ERIK

Per proteggere un fratello criminale ha perso l’amore della sua vita. Un errore che è determinato a non ripetere! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Florian Vogt (Arne Löber) capirà infatti di non poter vivere senza Maja von Thalheim (Christina Arends) e per riconquistarla sarà pronto a sacrificare il suo stesso fratello…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Florian chiede a Maja una seconda chance

Quando Florian e Maja si sono innamorati, nulla sembrava poterli dividere. Il destino, però, ha voluto altrimenti! Come sappiamo, le famiglie dei due protagonisti sono infatti legate da un tragico evento accaduto anni prima: Erik (Sven Waasner) orchestrò una truffa finanziaria per poi riversare la colpa sul padre di Maja – Cornelius (Christoph Mory) – rovinandogli la vita.

Ebbene, benché disgustato dal comportamento del fratello, alla fine Florian non se l’è sentita di mandarlo in prigione ed ha così finito per proteggerlo, distruggendo le ultime speranze di Cornelius di dimostrare la propria innocenza. Un tradimento che Maja non gli ha potuto perdonare…

Da allora i due innamorati hanno sofferto in silenzio ripensando al loro amore impossibile. Ma sarà davvero impossibile? Shirin Ceylan (Merve Çakır) non la penserà così! Come vi abbiamo anticipato, quest’ultima deciderà di fare in modo che i due protagonisti si riavvicinino… ed il suo piano funzionerà!

Dopo una serata romantica con Maja, Florian capirà infatti di non poter vivere senza di lei e le chiederà una seconda chance!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian decide di incastrare Erik

Ebbene, come prevedibile Maja non resterà certo impassibile di fronte ad una simile dichiarazione d’amore, ma spiegherà al suo ex di non poter perdonare quanto lui ha fatto a suo padre. E così Florian capirà che l’unico modo per riconquistare la donna che ama è fare in modo che Cornelius ottenga giustizia.

Fiducioso che il fratello sia pronto ad aiutarlo, il ragazzo si rivolgerà dunque ad Erik, pregandolo di rimediare al suo crimine di quattro anni prima. Come prevedibile, però, non solo Vogt rifiuterà, ma si ostinerà a negare ogni coinvolgimento nella truffa finanziaria. E a quel punto Florian perderà la pazienza…

Ormai deluso dal consanguineo, il guardacaccia deciderà di cercare lui stesso le prove per incastrarlo e denunciarlo alla polizia! Riuscirà in questa ardua impresa? E, soprattutto, questo atto di coraggio gli permetterà di riconquistare il cuore di Maja?