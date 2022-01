Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: il rischioso piano di Cornelius

Quando i metodi tradizionali non funzionano, a volte è necessario ricorrere a soluzioni oltre il limite del lecito. È quello che deciderà Cornelius von Thalheim (Christoph Mory) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando arriverà a commettere un crimine pur di incastrare il suo acerrimo nemico ed ottenere giustizia…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Florian e Maja cercano prove contro Erik

Sono passati quattro anni, eppure la truffa finanziaria orchestrata da Erik Vogt (Sven Waasner) e di cui è stato ingiustamente incolpato Cornelius continua a fare vittime.

Oltre ad aver rovinato la vita di Cornelius – che è stato addirittura costretto a simulare la propria morte, abbandonare la propria famiglia e cambiare volto – l’accaduto ha infatti finito per far separare anche Florian Vogt (Arne Löber) e Maja von Thalheim (Christina Arends). L’amore tra questi ultimi, però, si dimostrerà più forte di tutto…

Capendo di non poter vivere senza la sua amata, Florian deciderà infatti di riconquistarla con una grande prova d’amore: incastrare il suo stesso fratello per la truffa da lui commessa e ristabilire così la giustizia. Ci riuscirà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Cornelius vuole usare prove false contro Erik

Ebbene, grazie ad un incredibile lavoro di squadra, Maja e Florian riusciranno effettivamente a trovare la password per entrare nella casella di posta elettronica di Erik. Nonostante i loro sforzi, però, non vi troveranno nessun materiale compromettente.

Inutile dire che quel fallimento farà sprofondare Cornelius nella disperazione: benché grato ai due ragazzi per i loro sforzi, l’uomo non vedrà più via d’uscita per se stesso. E così, temendo di dover restare nell’ombra per sempre, von Thalheim penserà ad una soluzione decisamente rischiosa: fabbricare delle prove false contro Erik!

Quando Maja scoprirà le intenzioni del padre, tenterà in tutti i modi di dissuadere quest’ultimo, ma invano. Pur avendo promesso alla figlia il contrario, Cornelius entrerà infatti nella casella di posta di Erik e creerà un’e-mail che inchioda Vogt per la truffa.

Florian e Maja, però, scopriranno quanto accaduto e a quel punto tenteranno in tutti i modi di fermare von Thalheim prima che denunci Erik alla polizia, mettendosi nei guai. Ci riusciranno?