Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: mossa a sorpresa di CORNELIUS

Da quattro anni a questa parte Cornelius von Thalheim (Christoph Mory) ha un unico obiettivo: riabilitare il proprio nome e smascherare il vero responsabile della truffa finanziaria che gli rovinò la vita. E così, quando nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore gli si presenterà l’occasione di ottenere finalmente giustizia, non si fermerà davanti a nulla…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik incastrato da Florian e prova a fuggire

Sono passati ormai quattro anni da quando Erik Vogt (Sven Waasner) rovinò la vita di Cornelius von Thalheim, incolpandolo di una truffa finanziaria milionaria. Costretto a simulare addirittura la propria morte pur di sfuggire all’arresto e poter indagare in tranquillità, Cornelius ha in tutti modi tentato di ottenere giustizia. Purtroppo, però, il suo nemico sembrava essere sempre un passo avanti a lui…

Proprio quando von Thalheim era ormai rassegnato all’idea di non poter mai trovare qualcosa contro Vogt, però, è arrivato un colpo di scena: grazie ad un astuto stratagemma, Florian (Arne Löber) è riuscito a strappare al fratello una confessione e a registrarla col proprio cellulare.

A quel punto il guardacaccia ha concesso ad Erik un giorno di tempo per consegnarsi alla polizia. Ovviamente, però, lui non ne avrà nessuna intenzione! Dopo aver promesso al fratellino di costituirsi, Vogt proverà infatti a fuggire insieme ad Ariane (Viola Wedekind) ai Caraibi.

L’uomo non ha però fatto i conti con le precarie condizioni di salute della fidanzata…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Cornelius vuole denunciare Erik

Come vi abbiamo anticipato, la Kalenberg avrà infatti un malore proprio mentre cercherà di raggiungere l’aeroporto insieme a Erik, costringendo di fatto quest’ultimo a rinunciare alla fuga. E così a Vogt non resterà che una sola speranza: la generosità di Florian!

Facendo leva sul gran cuore del fratellino, Erik convincerà quest’ultimo a non andare alla polizia fino a che Ariane non sarà morta. Peccato solo che Florian prenderà questa delicata decisione senza consultarsi prima con Maja (Christina Arends) e Cornelius …

Il risultato? Se la ragazza resterà delusa dal comportamento del fidanzato ma mostrerà comunque comprensione, suo padre andrà invece su tutte le furie. Cornelius sarà infatti convinto che Erik stia solo prendendo tempo e non abbia nessuna intenzione di consegnarsi alla giustizia.

Determinato a impedire a Vogt di farla franca ancora una volta, von Thalheim deciderà dunque di prendere in mano la situazione e ruberà a Florian il cellulare contenente la confessione di Erik. Per Cornelius sarà finalmente la volta buona per ottenere giustizia?