Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: Ariane e Erik, grande fuga?

Per trascorrere il poco tempo a loro rimasto insieme, Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) e Erik Vogt (Sven Waasner) sono disposti a tutto. Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la coppia dark del Fürstenhof farà un estremo tentativo per restare uniti fino alla fine… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Florian incastra Erik

La prospettiva di avere poche settimane di vita cambia inevitabilmente le priorità di una persona. La reazione di Ariane alla propria drammatica diagnosi, però, è stata comunque sorprendente. Superata la fase di rabbia e shock, la dark lady ha infatti riscoperto i propri sentimenti, decidendo di lasciarsi andare all’amore per Erik.

Da allora la Kalenberg e Vogt sono diventati inseparabili e stanno affrontando insieme questa terribile prova. A loro insaputa, però, qualcosa sta accadendo alle loro spalle: Florian (Arne Löber) e Maja (Christina Arends) stanno cercando in ogni modo delle prove per incastrare Erik per la truffa finanziaria che rovinò Cornelius (Christoph Mory)… e avranno successo!

Grazie ad un astuto piano, Florian riuscirà infatti a strappare al fratello una confessione che registrerà sul proprio telefono. E a quel punto per Erik non sembrerà esserci più scampo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane e Erik decidono di fuggire

Dopo aver invano tentato di convincere il fratellino a concedergli del tempo prima di denunciarlo, l’uomo si preparerà a congedarsi da Ariane. Quando però vedrà la donna a pezzi per via della sua malattia, Vogt cambierà idea, decidendo di nasconderle l’accaduto per non turbarla ulteriormente.

Ciononostante, alla Kalenberg non sfuggirà l’angoscia del suo amato, finendo per giungere ad una conclusione sbagliata: convinta che l’uomo stia soffrendo per causa sua, deciderà di lasciarlo per non diventare un ulteriore fardello!

Inutile dire che Erik non accetterà la separazione e si vedrà dunque costretto a confessare alla fidanzata di essere stato incastrato da Florian e avere solo poche ore di libertà rimaste. Il risultato? Decisi a trascorrere le ultime settimane di vita della Kalenberg insieme, i due decideranno di fuggire! Con il cuore a pezzi, Ariane si congederà dunque da Selina (Katja Rosin), mentre Erik acquisterà due biglietti di sola andata per i Caraibi. Qualcosa, però, andrà storto…