Anticipazioni Un posto al sole: Patrizio capisce i suoi errori

Parte una nuova settimana con Un posto al sole e vedremo una svolta in quella che finora è stata una delle storyline di punta della soap partenopea di Rai 3: il triangolo tra Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli), Clara Curcio (Imma Pirone) e Alberto Palladini (Maurizio Aiello). Nelle ultime puntate abbiamo visto Alberto ricattare Clara usando come arma la denuncia a Patrizio, quindi la ragazza si è dovuta piegare al Palladini andando a vivere con lui e suscitando ancora una volta le ire del figlio di Raffaele (Patrizio Rispo).

Patrizio ha ormai capito che c’è un ricatto dietro alla decisione repentina di Clara e ora promette fuoco e fiamme, rischiando di mettersi in guai ancora più grossi di quelli che già sta vivendo. Ma tutto questo proseguirà ancora per poco, anzi… pochissimo!

Un posto al sole spoiler: Patrizio, Clara e Alberto, fine della storia?

Proprio per questa settimana, infatti, le trame indicano un “rinsavimento” di Patrizio, che comprenderà finalmente di aver gestito male questa vicenda e di aver commesso anche lui dei grossi errori. Le anticipazioni parlano anche di una decisione importante che a breve verrà presa dal ragazzo…

A parte i dettagli che scopriremo guardando i singoli episodi di Upas, vi anticipiamo che questa linea narrativa pare destinata a esaurirsi presto (almeno per ora) e dunque saranno altre le vicende che a giorni prenderanno il sopravvento: pensiamo soprattutto ai problemi personali di Chiara Petrone (Alessandra Masi), che presto si scopriranno essere ben più gravi di quel che si pensa!

Quanto al triangolo che si dipana intorno a Clara, la fine della storia porterà con tutta probabilità una sorpresa: secondo rumors che riteniamo fondati, pure per Patrizio – così come è accaduto poche settimane fa a Vittorio – dovrebbe essere all’orizzonte quello che quanto meno è un arrivederci.

E c’è da dire che anche in questo caso è difficile fornire una “definizione precisa” di quello che stiamo per vedere, perché a Un posto al sole non sempre si evince se le assenze siano degli addii o delle pause. Quel che è certo è che questa vicenda – che ci ha tenuto compagnia per tanto tempo – sta per terminare, il resto si vedrà.