Film UN VIAGGIO A QUATTRO ZAMPE, il 2 gennaio in prima serata su Rai 1

Domenica 2 gennaio 2022 in prima serata su Rai 1 va in onda Un viaggio a quattro zampe, il commovente adattamento cinematografico del bestseller Una casa per Bella (di W. Bruce Camer), che racconta l’avventura di Bella, una dolce e solare cagnolina che – dopo essere stata obbligata a separarsi dal suo amato padrone – intraprende un avventuroso viaggio per ritrovarlo. Tra gli interpreti: Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Edward James Olmos, Alexandra Shipp, Wes Studi.

Leggi anche: È morto PAOLO CALISSANO, era Bruno De Carolis in Vivere

Bella è una cagnolina cresciuta fra i gatti tra le rovine di una casa abbandonata a Denver. Quando Lucas, uno studente di medicina (Jonah Hauer-King) la trova, decide di prenderla e portarla a casa per aiutare sua madre Terri, una tostissima veterana di guerra, a uscire dalla depressione. Passano gli anni e tra Lucas e Bella si instaura un legame di amicizia indissolubile. Tuttavia, il ragazzo e la sua fidanzata Olivia continuano ad occuparsi anche dei gatti rimasti nella vecchia casa, ritardando la sua demolizione fortemente voluta dal proprietario Günter Beckenbauer; quest’ultimo – per vendicarsi dei due giovani – sparge la voce che Bella sia un pitbull, ossia uno dei cani che, ritenuti pericolosi dalla legge, sono vietati nella città di Denver.

Film Un viaggio a quattro zampe: la storia di una grande amicizia!

E così, per evitare che le succeda qualcosa di male, Lucas e Olivia sono costretti ad affidare Bella temporaneamente ad alcuni amici che vivono in New Messico, ma la cagnolina – che non riesce a sopportare la lontananza – scappa lo stesso giorno e inizia una lunga e pericolosa odissea (lunga due anni e 650 chilometri) per tornare a casa dal suo amato amico umano.

Un viaggio a quattro zampe è la storia di una grande amicizia, quella che lega un ragazzo e il suo cane, raccontata esclusivamente dal punto di vista della protagonista a quattro zampe (grazie all’aiuto del voice over); il lungo viaggio di Bella, nell’arco di due anni, accompagna gli spettatori in un’epica avventura drammatica ma contemporaneamente ricca di amore e tenerezza. Un emozionante film per tutta la famiglia che, con una narrazione semplice e lineare, arriva dritta al cuore e commuove!