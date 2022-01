Anticipazioni Una vita: le brutte intenzioni di Genoveva Salmeron

In uno dei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni della telenovela Una Vita vi abbiamo parlato della prossima partenza da Acacias di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Stanco della continua guerra con Genoveva Salmeron (Clara Garrido), l’avvocato deciderà infatti di far annullare alla Sacra Rota il suo matrimonio con la dark lady e, in attesa del responso, si rifugerà a Vienna, dove potrà fare visita al figlio adottivo Tano, diventato ormai un rinomato dottore. Questo creerà i presupposti per dare il via ad una rischiosa storyline…

Una Vita, news: Genoveva assolda un “investigatore privato”

Come abbiamo già anticipato, non appena verrà messa al corrente della trasferta del marito, Genoveva userà il suo ascendente nei riguardi di Aurelio Quesada (Carlos de Austria) per estorcergli il nome del brutto ceffo che ha eseguito gli scatti compromettenti tra Natalia (Astrid Janer) e Antonito (Alvaro Quintana). In questo modo, la Salmeron riuscirà ad incontrare il criminale e, in cambio di tantissimo denaro, gli chiederà di partire per Vienna e rintracciare Felipe il prima possibile.

Tuttavia, le ricerche del particolare “investigatore privato” andranno incontro ad un intoppo che nessuno poteva prevedere: in Austria cominceranno infatti a prendere forma le prime avvisaglie della Prima Guerra Mondiale e i residenti di Vienna dovranno appunto mettersi in salvo prima che sia troppo tardi.

Una Vita, trame: l’uomo di Genoveva sparisce nel nulla!

Ciò a quali risvolti porterà? In tal senso, possiamo anticiparvi che, proprio per via del conflitto mondiale, Genoveva farà fatica a mettersi in contatto con il suo “scagnozzo”, tant’è che ad un certo punto temerà addirittura di essere stata ingannata e se la prenderà con Aurelio per come staranno andando le cose.

In pratica, la “cattivona” penserà che il suo incaricato sia scappato a gambe levate dopo aver incassato una prima parte (abbastanza cospicua) dei soldi che lei gli ha promesso, anche se il Quesada scarterà del tutto questo scenario e assicurerà che il “detective” ha sempre portato a termine, e senza alcun tipo di problema, le missioni che gli ha assegnato. Proprio per questo, i telespettatori dovranno iniziare a chiedersi per quale ragione la Salmeron abbia deciso di rivolgersi allo “specialista”…

Una Vita, spoiler: Genoveva vuole fare uccidere Felipe e Tano?

Una risposta a questa domanda si intravedrà nel momento in cui Genoveva si troverà a sfogliare un quotidiano che parlerà dell’imminente guerra che coinvolgerà l’Austria. Di fronte a quella lettura, la Salmeron farà un’espressione arcigna e, parlando tra sé e sé a voce alta, ribadirà a Felipe che se deve morire dovrà essere lei, e non il conflitto, a mettere fine alla sua vita!

I sospetti sulle intenzioni della donna diventeranno quindi sempre più concreti quando l’investigatore si metterà finalmente in contatto con lei, attraverso un telegramma, per chiederle se vuole che porti a termine il suo compito prima che Felipe e Tano riescano a mettersi in salvo. Sarà dunque abbastanza chiaro che Genoveva sta pensando di uccidere il marito e il “figliastro”. Ma riuscirà davvero ad andare fino in fondo?