Anticipazioni Una vita: Antonito, la carne è debole! Il malore di Lolita: rischia la vita?

Un grande shock attende la povera Lolita (Rebeca Alemany) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. La bottegaia vedrà infatti il marito Antonito Palacios (Alvaro Quintana) proprio mentre sarà in procinto di fare l’amore con l’avvenente Natalia Quesada (Astrid Janer). Una visione che le provocherà un malore dalle catastrofiche conseguenze…

Leggi anche: Una vita, anticipazioni 3 e 4 gennaio: Genoveva dice qualcosa di troppo e…

Una Vita, news: Antonito sotto ricatto

Se avete già letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete sicuramente che Natalia continuerà a corteggiare Antonito, infischiandosene del suo matrimonio con Lolita. In una determinata situazione, la Quesada sarà addirittura sul punto di baciare il Palacios, che però la respingerà. Da questo momento, la storyline inizierà però a prendere un risvolto davvero sorprendente: un fotografo si introdurrà infatti a casa dell’uomo e scatterà alcuni foto compromettenti riguardanti l’avvicinamento tra la messicana e il figlio di Ramon (Juanma Navas).

Nel giro di poche ore, Lolita riceverà quelle fotografie, mentre Antonito verrà agganciato in strada dal brutto ceffo, che gli farà presente che le stesse non finiranno sul giornale soltanto se lui farà ciò che gli comanda in parlamento. Ovviamente, il Palacios cercherà di non piegarsi al ricatto, ma la sua vita matrimoniale subirà un drastico declino…

Una Vita, trame: Lolita caccia Antonito di casa!

Eh sì: proprio mentre sarà chiaro che Natalia sta circuendo Antonito per un misterioso piano elaborato con il fratello maggiore Aurelio (Carlos De Austria), Lolita si convincerà del fatto che il marito non stia rispettando il legame che ha con lei e, con l’approvazione di Ramon e della “suocera” Carmen (Maria Blanco), inviterà Antonito ad andarsene di casa. Di primo acchito, l’uomo cercherà di opporsi alla decisione della moglie, ma poi non avrà altra scelta se non esaudire il suo desiderio (anche se spererà, ovviamente, che la crisi stia soltanto passeggera).

La Quesada approfitterà dunque della spaccatura tra i due coniugi Palacios per mostrarsi disponibile con Antonito; in una determinata circostanza, la donna inviterà ad esempio il “rampollo” a trasferirsi da lei ed Aurelio finché tutto non sarà risolto, riuscendo persino a baciarlo nel vicolo appartato di calle Acacias. Partendo da tali presupposti, il diabolico piano si spingerà fino ad un punto di non ritorno…

Una Vita, spoiler: Lolita vede Antonito in procinto di fare l’amore con Natalia

Vi possiamo anticipare che, in una determinata giornata, Antonito otterrà il permesso da Lolita per ritornare a casa e cercare una cartellina che gli serve per un congresso. Proprio in quegli istanti, il Palacios verrà quindi raggiunto da Natalia che finalmente lo farà cadere nelle sue braccia dopo essersi spogliata di fronte a lui. D’accordo con la sorella, Aurelio andrà quindi in bottega e, con una scusa, manderà Lolita nell’appartamento. Il risultato sarà di conseguenza devastante: la donna vedrà infatti il marito proprio mentre sarà sul punto di fare l’amore con Natalia e perderà i sensi, cosa che renderà necessario il suo ricovero in ospedale!

Da un lato le condizioni di salute di Lolita appariranno fin da subito precarie, tant’è che i medici non riusciranno nemmeno a farle recuperare i sensi, dall’altro Natalia proverà dei sensi di colpa per tutto il dolore che avrà provocato, anche se Aurelio la inviterà a stare serena. E nel marasma generale anche Genoveva Salmeron (Clara Garrido), appena uscita di prigione, non potrà fare a meno di interessarsi ai fratelli Quesada…