Anticipazioni Una vita: Lolita convoca Natalia e…

Anche se causerà una crisi matrimoniale al suo matrimonio con Antonito Palacios (Alvaro Quintana), Lolita (Rebeca Alemany) non avrà tempo per odiare a lungo la giovane Natalia Quesada (Astrid Janer), colpevole di avere sedotto il marito. Infatti la bottegaia, nelle prossime puntate di Una vita, farà una proposta alla sorella di Aurelio (Carlos de Austria), la quale ne rimarrà letteralmente spiazzata…

Una Vita, news: Lolita gravemente malata!

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni scopriamo che Aurelio convincerà Natalia a sedurre Antonito per costringere quest’ultimo, una volta messo sotto ricatto, a votare in favore di una legge per la vendita di armi nel mercato estero. Anche se, ad un certo punto, intuirà il coinvolgimento della Quesada nella scomoda questione, il Palacios finirà comunque per cadere tra le braccia della ragazza ma, grazie ad uno stratagemma di Aurelio, verrà colto da Lolita proprio mentre starà per fare l’amore con lei.

La “visione” farà quindi andare a pezzi la salute già precaria di Lolita. Come vi abbiamo già segnalato, la donna verrà ricoverata in ospedale in seguito ad un malore ed i medici comunicheranno a Lolita che soffre di una malattia del sangue incurabile che la porterà alla morte entro poche settimane. La notizia ovviamente devasterà tutti i Palacios ma che Antonito tenterà di nascondere alla consorte, la quale si renderà comunque conto della situazione nonostante gli sforzi del marito, di Carmen (Maria Blanco) e di Ramon (Juanma Navas).

Una Vita, spoiler: la proposta shock di Lolita a Quesada!

Appena si renderà conto che la sua morte è ormai (quasi) certa, Lolita convocherà a sorpresa Natalia in casa sua e le farà presente che, una volta che sarà passata a miglior vita, può stare al fianco di Antonito se davvero lo ama. Parole forti che, neanche a dirlo, stupiranno la Quesada, visto che nel frattempo lei in effetti avrà cominciato a provare qualcosa per l’uomo, con annessi sensi di colpa sia per avere messo in difficoltà le sue nozze e sia per avere esposto Lolita ad un’ulteriore sofferenza oltre la sua malattia.

Al contrario, Aurelio non sarà del suo stesso avviso e porterà la parente a pensare che, in seguito al decesso di Lolita (che può considerare ad ogni effetto una sua “nemica”), potrà prendere il suo posto come la signora Palacios “ufficiale”. Tuttavia, la storyline non si fermerà qui…

Una Vita, trame: Lolita invita le vicine a non fare la guerra a Natalia

Eh sì: dopo la conversazione chiarificatrice con Natalia, dove comunque le riserverà delle parole durissime per il dolore che le ha provocato, Lolita avrà modo di parlare anche con Susana (Amparo Fernandez) e Rosina (Sandra Marchena) e le chiederà di smettere di fare la guerra ai due fratelli Quesada, dato che l’ex sarta avrà nel frattempo avviato una sorta di petizione per spingere gli abitanti di Acacias a cacciarli dal quartiere.

Questo basterà davvero a frenare la brutta fama che Aurelio e Natalia si saranno fatti? Quel che è certo è che i due fratelli potranno contare sulla vicinanza di Genoveva Salmeron (Clara Garrido), la quale si dimostrerà disposta a tutto pur di aiutarli…