Anticipazioni Una vita: le “stranezze” di SOLEDAD

In quale maniera la domestica Soledad Lopez (Silvia Marty) imposterà la sua relazione con il suo signore Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez)? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane di Una Vita, quando i due si troveranno a conversare sul loro rapporto in seguito ad un fraintendimento. Vediamo insieme di che cosa si tratta…

Una Vita, news: Soledad e Marcos si lasciano andare alla passione

Le anticipazioni fanno sapere che tutto partirà quando Marcos sembrerà rassegnarsi alla morte della moglie Felicia Pasamar (Susana Soleto). Anche se avrà intenzione di fare eseguire un’autopsia sul suo corpo per accertare le reali cause della sua dipartita, il Bacigalupe comincerà ad osservare con occhi diversi Soledad, che dal canto suo avrà sempre dato l’impressione di essere attratta da lui.

A un certo punto, l’uomo deciderà quindi di farsi coraggio e darà un primo bacio passionale alla Lopez, che non opporrà alcuna resistenza!

Da quel momento, il signore e l’inserviente diventeranno a tutti gli effetti due amanti, anche se ovviamente Marcos tenderà a precisare che nessuno deve sapere che il loro rapporto va oltre quello che le “convenzioni” imporrebbero. Da lì partirà un grosso fraintendimento…

Una Vita, spoiler: Marcos infastidito da alcuni atteggiamenti di Soledad

Eh sì: oltre ad indispettirsi quando si renderà conto del fatto che Soledad stava cercando di origliare una sua conversazione di lavoro con Aurelio Quesada (Carlos de Austria), il Bacigalupe perderà definitivamente la pazienza quando Anabel (Olga Haenke), nel corso di un loro dialogo, gli farà sapere che la domestica le ha chiesto come fosse la sua defunta madre.

Tale iniziativa non piacerà affatto a Marcos, tant’è che affronterà a muso duro Soledad chiedendole apertamente per quale ragione si stia comportando in quella maniera.

In cerca di un confronto, Marcos ribadirà alla donna che si erano messi d’accordo per non far trapelare nulla circa la loro relazione e la inviterà a non carpire informazioni ad Anabel, che così potrebbe porsi delle scomode domande su di loro. L’imprenditore, però, finirà anche per offendere Soledad quando le domanderà se ha bisogno di soldi per garantirsi il suo assoluto silenzio.

Una Vita, trame: Soledad pone le sue condizioni a Marcos

Oltre a sottolineare che non deve mai più rivolgersi a lei trattandola da “cortigiana”, Soledad farà sapere a Marcos di essere realmente interessata a lui e che non farebbe nulla per compromettere il rapporto nascente tra di loro. Proprio per questo, la Lopez ribadirà che non intende fare menzione a nessuno di ciò che è nato a livello sentimentale, ma pretenderà almeno in intimità di essere trattata come se fosse una sua pari.

Almeno per ora, lo scontro non porterà a ulteriori strascichi, anche se i telespettatori dovranno fare particolare attenzione a quello che farà Soledad subito dopo: approfittando di un’uscita di Marcos, la domestica frugherà tra le sue cose e si soffermerà ancora sulla pistola gelosamente custodita dall’uomo. Per quale motivo? Per risolvere questo quesito bisognerà attendere ancora un po’, visto che per poco Soledad non si farà beccare da Anabel…