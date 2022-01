Una vita: news su JORGE POBES, che presta il volto a Liberto

Insieme a Felipe Àlvarez Hermoso e Ramon Palacios è uno dei protagonisti maschili di Una Vita, presente nelle dinamiche della soap ininterrottamente dalla seconda stagione (quando ha perso il posto nel cuore di Rosina Rubio del defunto marito Maximiliano Hidalgo). Parliamo di Don Liberto Mendez, uno dei personaggi più amati della telenovela, che in queste ultime puntate sta vivendo un momento di sconforto a causa dell’amnesia del suo amico Felipe, al quale gli è stato vietato di rivelare la verità sul controverso rapporto con la moglie Genoveva. Il suo carattere genuino e l’alta posizione sociale occupata grazie alla consorte lo rendono uno degli abitanti più in vista del quartiere, nel quale abita insieme alla zia Susana, da sempre sua guida e mentore.

A interpretare Liberto è l’attore spagnolo Jorge Pobes, nato a Saragozza il 4 novembre 1983. La carriera cinematografica di Jorge inizia per caso, grazie a una serie di spot pubblicitari che lo vedono protagonista e che convincono il futuro attore a intraprendere la strada della recitazione.

Una vita: la carriera di Jorge Pobes, il Liberto della telenovela

Il primo vero lavoro in una fiction arriva nel 2007 nella serie tv El comisario, che segna il debutto televisivo del giovane artista. Dopo un periodo formativo di quattro anni, durante il quale riesce anche a esordire sul grande schermo grazie al lungometraggio Biografia de un bebè, Jorge Pobes torna in tv nella fortunata serie Secretos y mentiras, alla quale segue il ruolo nella soap opera iberica Il Segreto, dove tra il 2013 e il 2014 presta il volto al personaggio di Anibal Buendìa.

Il successo ottenuto nella telenovela di Aurora Guerra permette al Pobes di ottenere un insperato successo sia dentro che fuori i confini nazionali, successo che gli consente di essere reclutato per prestare il volto a Luis Orcajo nella produzione spagnola Il ministero del tempo. Dal 2016 è nuovamente impegnato in una telenovela di Aurora Guerra, in questo caso Acacias 38 (Una vita); nella soap della tv pubblica iberica, l’interprete debutta nel corso della seconda stagione vestendo i panni di Liberto Mendez, ruolo che ricoprirà per cinque anni fino alla repentina chiusura della serie nel 2021.

Discreto e riservato riguardo la sua sfera personale, l’attore nella vita privata è un uomo gioviale e amante della natura, come dimostrano i numerosi scatti postati su Instagram che ritraggono Jorge immerso nel verde e in compagnia di molti animali, altra grande passione dell’artista. Il Liberto di Una Vita è infatti proprietario di un grazioso chihuahua di nome Julieta, che, insieme alla fidanzata Laura Toledo, è uno dei grandi amori del Pobes.