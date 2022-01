Uomini e donne news: nuovi pretendenti per GEMMA

È finita nel peggior modo possibile la conoscenza tra Gemma e Stefano, che nell’ultima puntata di Uomini e Donne hanno aspramente litigato a causa del comportamento dell’uomo. Stefano, secondo la Galgani, l’avrebbe subito dimenticata intrecciando successivamente una frequentazione con Nadia, con quest’ultima che in puntata ha ammesso però di non essere affatto interessata al cavaliere.

Stefano è rimasto così senza alcuna dama da corteggiare, mentre Gemma, nelle prossime puntate, riceverà la visita di nuovi pretendenti mettendo definitivamente da parte l’ultima fallimentare conoscenza. Tuttavia, sul percorso della Galgani piomberà come sempre l’opinionista Tina Cipollari, che cercherà di allontanare dalla donna i corteggiatori scesi in studio per lei.

Uomini e donne spoiler: nuovi corteggiatori per IDA

Nessuna speranza invece, neanche nelle prossime settimane, di assistere a un ritorno di fiamma tra Ida Platano e Diego Tavani. Benché l’uomo abbia provato in più di un’occasione a convincere la dama delle sue buone intenzioni, la delusione di Ida per essere stata scaricata a un passo dal coronamento del suo sogno d’amore pesa ancora moltissimo, rendendo di fatto impossibile un revival della loro storia.

Diego però, tornato in studio dopo essere guarito dal Covid, non sembrerà arrendersi di fronte alla perdita della sua amata e tenterà il possibile per riconquistarla. La Platano, al contrario, continuerà il suo percorso nella trasmissione, accogliendo in studio i nuovi corteggiatori che arriveranno per lei.