Uomini e donne anticipazioni: Luciano e Giovanna, la comune passione per il ballo li farà avvicinare?

Durante la puntata di ieri, una simpaticissima new entry ha fatto il suo esordio nel salotto di Uomini e Donne. Si tratta di Luciano, un arzillo vecchietto della provincia bresciana, volto conosciuto dei programmi di Mediaset per avere preso parte alla venticinquesima edizione di C’è posta per te.

L’uomo ha calcato dunque per la prima volta le scene della trasmissione e si è approcciato immediatamente all’ottantacinquenne Giovanna, con la quale ha celermente instaurato un rapporto cordiale, fatto di battute e complimenti reciproci. I due condividono inoltre la passione per il ballo e questo a quanto pare potrebbe spingerli ad approfondire la loro conoscenza nel corso delle prossime programma del dating show di Canale 5.

Uomini e donne, trono over: la situazione tra Pinuccia e Alessandro

Rischia invece di rompersi una delle coppie più amate del trono senior. C’è infatti maretta tra Pinuccia e Alessandro, il quale si è professato contrario a formalizzare la relazione in famiglia. Tale comportamento non è affatto andato giù alla donna, visto il trasporto e il sentimento che ha profuso nella storia con Leonardo (che dal canto suo ha dichiarato di essere stato ferito dalle parole di Pinuccia).

Riusciranno i due a mettere da parte l’ascia di guerra oppure la loro frequentazione è giunta al termine? Quel che è certo è che Leonardo è apparso visibilmente commosso di fronte alla dama originaria di Vigevano, verso la quale, secondo gli opinionisti, nutre un affetto puro e sincero. Come andrà a finire?