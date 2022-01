Anticipazioni Uomini e donne: IDA ha conosciuto ANDREA ma…

Tanti nuovi cavalieri hanno esordito in questi ultimi giorni nel parterre maschile di Uomini e Donne, il talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. La presenza di volti freschi all’interno del programma ha consentito la nascita di nuove storie e altrettante dinamiche nel salotto di Canale 5, che già cominciano a dare i propri frutti.

Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: NADIA, una rivale per GEMMA

In particolare, Ida Platano sembra abbia messo finalmente nel cassetto la cocente delusione d’amore patita con Diego Tavani grazie alla conoscenza di Andrea, un giovane corteggiatore con il quale però le cose non sono affatto partite nel migliore dei modi. In studio, comunque, tutti continuano a essere convinti di un futuro ritorno di fiamma tra la donna e il Tavani, il quale, dal canto suo, prosegue a dichiararsi innamorato della dama bresciana.

Uomini e donne spoiler: un trono over davvero sorprendente…

In un’edizione che è stata fin qui ricca di coppie formatesi all’interno sotto l’occhio vigile di Maria, non mancheranno prossimamente alcuni colpi di scena che sconvolgeranno non poco il percorso di dame e cavalieri nella trasmissione.

Se infatti il trono classico procederà spedito senza particolari scossoni, il trono over continuerà a sorprendere i telespettatori grazie soprattutto alle singolari dinamiche che si svilupperanno intorno a Gemma Galgani, la quale sarà ben presto nuovamente vittima delle “angherie” della storica rivale Tina Cipollari. Questo e altro ancora nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda alle 14.45 dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia di Mediaset.