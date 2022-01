Anticipazioni Uomini e donne 2022: le news su Ida Platano

Inizia con il botto il 2022 di Ida Platano, che nell’ultima puntata di Uomini e Donne ha visto scendere per lei ben tre corteggiatori pronti a tutto pur di conquistare il suo cuore. Protagonista a centro studio, Ida ha però deciso di mandare a casa i tre cavalieri, dichiarando senza mezzi termini di non provare attrazione verso nessuno dei nuovi pretendenti arrivati appositamente per lei.

Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: la scelta di ROBERTA oggi

Reduce dalla fine della storia con Diego Tavani, la donna ha ammesso di volersi prendere maggior tempo per assimilare e mettere definitivamente nel cassetto la relazione con il bel romano, storia che tanto l’ha fatta penare negli scorsi mesi. Ma ora, quale futuro attende la dama all’interno della trasmissione?

Uomini e donne news: Biagio Di Maro, quali novità?

Come rivelano le anticipazioni, Ida continuerà a occupare un ruolo di primo piano nel salotto più famoso della tv, ritornando a essere una delle donne più contese dal parterre maschile (forse un po’ sottotono nell’ultimo periodo, ciò a causa del profondo restyling che ha interessato buona parte degli uomini presenti in studio).

Chi si è invece assicurato la riconferma nel dating show dei sentimenti di Mediaset è Biagio Di Maro. L’uomo è alle prese con il difficile corteggiamento di Elena, che ha lanciato più di un due di picche al cavaliere aversano, alla convulsa ricerca di una partner da ormai quasi due stagioni. Riuscirà Biagio a centrare l’impresa?